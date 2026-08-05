Президент ФИФА созвал топ-менеджеров на экстренное совещание Глава ФИФА Инфантино созвал срочное совещание на фоне скандала с продажей прав

Президент ФИФА Джанни Инфантино проведет 5 августа в Марокко экстренное совещание с чиновниками организации, сообщает Press Association (PA). Встреча созвана на фоне скандала, связанного с провальной попыткой продать коммерческие права на чемпионат мира по футболу.

ФИФА намеревалась создать дочернюю компанию FIFA Forward Enterprise и реализовать 25% ее акций внешним инвесторам за $4,2 млрд (340,7 млрд руб.). Позднее организация решила этого не делать.

Планы ФИФА вызвали негативную реакцию в европейских футбольных кругах. Ряд федераций, включая Швецию, Уэльс и Сербию, официально заявили об отказе поддерживать Инфантино на предстоящих выборах. Главный операционный директор Кевин Ламур обвинил президента в дезинформации сотрудников, советник Карлос Кордейро подал в отставку, а глава отдела глобального развития футбола Арсен Венгер подчеркнул, что не имел отношения к данному проекту.

Источники PA сообщают, что члены совета ФИФА намерены потребовать от Инфантино отчета не только по коммерческой сделке, но и по делу форварда Фоларина Балогуна. Футболисту была отменена дисквалификация на матч ЧМ-2026 после телефонного звонка от американского президента Дональда Трампа.

Ранее журналист Ромен Молина высказывал предположение, что Инфантино может в скором времени покинуть свой пост. По его словам, президент ФИФА постепенно теряет контроль над организацией.