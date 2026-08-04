Правительство Молдавии начало расследование по факту въезда в страну официальной делегации движения «Талибан» из Афганистана, заявил государственный секретарь кабмина Алексей Бузу в эфире Радио Молдова. По его словам, республика не признает это правительство и присоединилась к международным санкциям против него.

Безусловно, такой ситуации нельзя было допускать, поэтому назначено расследование, чтобы выяснить, кто несет за это ответственность. <...> Теперь необходимо установить, кто допустил ошибку, кто принимал эти решения, и после этого принять соответствующие меры, — подчеркнул Бузу.

Ведомство распорядилось детально проверить законность оформления приглашений и выдачи въездных виз членам афганской группы, поскольку страна не может принимать подобные официальные делегации. Премьер-министр Василе Тофан пояснял, что визит чиновников инициировало министерство сельского хозяйства для налаживания закупок продукции. Он заверил, что прибывшие не числились в санкционных списках, а после скандала власти подключат спецслужбы к усиленным проверкам.

Ранее молдавский активист Алексей Петрович резко осудил призывы радикалов к сносу советских памятников, назвав участников таких акций жалкой кучкой провокаторов. Он подчеркнул, что вандалы не в силах стереть память о подвиге сотен тысяч соотечественников, воевавших в рядах Красной армии.