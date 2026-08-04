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04 августа 2026 в 20:22

Врач объяснил правильную технику использования льда при травме

Травматолог Сафиуллин: прикладывать лед к ране следует только через ткань

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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При получении травмы прикладывать лед к пораженному участку тела следует с прослойкой из ткани, объяснил травматолог-ортопед клиники «Постурато» Салават Сафиуллин для «Газеты.ru». Такой прослойкой может быть полотенце, салфетка или другой натуральный материал.

В ином случае, по словам специалиста, можно получить дополнительную травму. Лед способен спровоцировать холодовой ожог, спазм сосудов, нарушение кровообращения и ишемию. Расширение сосудов при длительном воздействии только усиливает отек.

Конечность, подвергшуюся травме, лучше сохранять в приподнятом положении, отметил врач. Так можно уменьшить отек. Пульсирующая боль и увеличение отека могут быть связаны с трещиной или переломом.

В такой ситуации не стоит заниматься самолечением. Нужно обратиться к врачу и сделать рентген. Особенно, если боль не проходит в течение нескольких часов или становится только сильнее, отек нарастает, а боль проявляется даже в статичном положении, — сказал Сафиуллин.

Эффективность воздействия холодом сохраняется первые 24–48 часов, отметил специалист. При этом воздействовать холодом лучше в течение 15–20 минут, затем необходим перерыв на час. Горячие ванны, согревающие мази, массаж и сауна противопоказаны в первые сутки.

В случае сильного ушиба и появления гематомы, а также нарушения подвижности сустава, обязательно обращение к специалисту, подчеркнул Сафиуллин. Правильная первая помощь позволяет снизить риск осложнений и повысить скорость восстановления.

Ранее врач-венеролог и терапевт Надежда Чернышова дала советы, как оказать правильную первую помощь при укусе собаки. По ее словам, после нападения четвероногих запрещено обрабатывать рану йодом или зеленкой. Такое решение может навредить больше, чем сам укус. При этом требуется наложение повязки и фиксация конечности.

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