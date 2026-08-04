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04 августа 2026 в 21:09

Сильная турбулентность привела к травмам у пассажиров во время рейса в Дели

Около 17 человек пострадали из-за турбулентности во время рейса Пхукет — Дели

Фото: Markus Mainka/picture alliance/Global Look Press
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Порядка 17 человек пострадали в результате сильной турбулентности в ходе рейса из Пхукета в Дели, сообщает NDTV. Авиаперевозчиком выступала компания Air India.

Отмечается, что самолет перенес кратковременное изменение высоты. Авиакомпания рассказала, что все 137 пассажиров благополучно приземлились в Дели. Среди них было трое младенцев и восемь членов экипажа.

В Air India уточнили, что серьезных травм никто не получил. Самолет переместили в ангар. Министерство гражданской авиации взяло ситуацию на контроль.

Ранее частный легкомоторный самолет был вынужден совершить посадку на мелководье озера Ильмень в Новгородской области. Инцидент произошел рядом с населенным пунктом Малое Лучно.

До этого сообщалось, что восьмой кассационный суд общей юрисдикции 13 августа рассмотрит представление Генпрокуратуры по делу пилота Сергея Белова. В сентябре 2023 года пассажирский Airbus A320 «Уральских авиалиний», летевший из Сочи в Омск, совершил экстренную посадку на пшеничном поле в Новосибирской области. На борту находился 161 пассажир.

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