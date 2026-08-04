В Германии призвали сменить курс по Украине и России

В Германии призвали сменить курс по Украине и России Вагенкнехт призвала Германию отказаться от поставок оружия Киеву

Основательница партии «Союз Сары Вагенкнехт» Сара Вагенкнехт призвала власти Германии отказаться от дальнейших поставок вооружения Киеву, передает Ostdeutsche Allgemeine. Политик считает, что Берлину необходимо сосредоточиться на дипломатических инициативах, направленных на завершение конфликта.

Главной задачей немецкой политики должно стать предотвращение прямой военной конфронтации с Россией и любой ядерной эскалации, заявила Вагенкнехт. По ее мнению, именно поэтому Германия должна выступить с реалистичными политическими инициативами по прекращению конфликта.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что американский лидер Дональд Трамп согласился предоставить Киеву лицензии на производство ракет-перехватчиков для ЗРК Patriot. Соответствующая договоренность, по его словам, была достигнута во время их встречи в Белом доме.

До этого пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) заявили, что бывший канцлер Германии Ангела Меркель призналась в обмане России. По ее словам, Минские соглашения были нужны только для того, чтобы снабдить Украину оружием.