Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
04 августа 2026 в 21:38

В Германии призвали сменить курс по Украине и России

Вагенкнехт призвала Германию отказаться от поставок оружия Киеву

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Основательница партии «Союз Сары Вагенкнехт» Сара Вагенкнехт призвала власти Германии отказаться от дальнейших поставок вооружения Киеву, передает Ostdeutsche Allgemeine. Политик считает, что Берлину необходимо сосредоточиться на дипломатических инициативах, направленных на завершение конфликта.

Главной задачей немецкой политики должно стать предотвращение прямой военной конфронтации с Россией и любой ядерной эскалации, заявила Вагенкнехт. По ее мнению, именно поэтому Германия должна выступить с реалистичными политическими инициативами по прекращению конфликта.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что американский лидер Дональд Трамп согласился предоставить Киеву лицензии на производство ракет-перехватчиков для ЗРК Patriot. Соответствующая договоренность, по его словам, была достигнута во время их встречи в Белом доме.

До этого пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) заявили, что бывший канцлер Германии Ангела Меркель призналась в обмане России. По ее словам, Минские соглашения были нужны только для того, чтобы снабдить Украину оружием.

Европа
Германия
Украина
оружие
поставки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
МЧС сообщило о ликвидации пожара на предприятии в Перми
Испанские слизни «оккупировали» Россию
Бывший студент из США стал самым молодым профессором в мире
Два россиянина выиграли чемпионат Европы по прыжкам в воду
«Уродливое очарование»: собака с необычной внешностью покорила соцсети
Собянин назвал регионы, в которые планируется продлить МЦД
«Пытки»: бывший президент Грузии пожаловался на содержание в тюрьме
В Германии призвали сменить курс по Украине и России
Депутат раскрыл, чем обернулся план Зеленского по давлению на Россию
«Новые условия»: Зеленский раскрыл, о чем говорил с Трампом
«Не заставит»: в США заявили о просчете Зеленского в конфликте с Россией
Новичок РПЛ крупно обыграл «Рубин» в Кубке России
В Греции выявлена схема незаконной добычи ценных кораллов
Бывшим ректором ГИТИСа заинтересовались в МВД
Военэксперт объяснил, почему США водят за нос Украину с Patriot
Сильная турбулентность привела к травмам у пассажиров во время рейса в Дели
Lockheed Martin начала переговоры о поставках редких металлов в США
Более 9 тыс. человек госпитализировали в одной из стран из-за жары
Археологи нашли древние останки принесенного в жертву младенца
Названа категория украинцев, которой усложнят въезд в Чехию
Дальше
Самое популярное
Оплата ЖКХ по-новому: с 1 августа смотрите на счетчики и в квитанции
Семья и жизнь

Оплата ЖКХ по-новому: с 1 августа смотрите на счетчики и в квитанции

3 лучших рецепта запеченных кабачков: просто, сытно, без хлопот!
Семья и жизнь

3 лучших рецепта запеченных кабачков: просто, сытно, без хлопот!

Мука, кефир и сода — пеку сербские мекике: пышные, пористые, как облака, и идеальны к завтраку
Общество

Мука, кефир и сода — пеку сербские мекике: пышные, пористые, как облака, и идеальны к завтраку

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.