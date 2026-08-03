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03 августа 2026 в 08:04

«Накачать Украину оружием»: Меркель сделала признание о Минских соглашениях

Вован и Лексус заявили, что Меркель призналась в фиктивности Минских соглашений

Ангела Меркель Ангела Меркель Фото: Stoccy/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Бывший канцлер Германии Ангела Меркель призналась, что Минские соглашения требовались лишь для того, чтобы обмануть Россию и снабдить Украину оружием, заявили РИА Новости пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров). По их словам, сначала они переговорили с одним человеком из окружения политика, потом с другим, а затем была длительная переписка по электронной почте.

Пока состоялась сама беседа с Меркель, которую мы вели от имени экс-президента Украины Петра Порошенко, прошло несколько недель. <...> Она призналась, что Минские соглашения нужны были лишь для того, чтобы обмануть Россию и за это время накачать Украину оружием, — отметили пранкеры.

Ранее Вован и Лексус разыграли сына свергнутого иранского шаха Резу Пехлеви, представившись советником канцлера Германии Адольфом «с маленькими усами и челкой». Во время пранка принц обсуждал возможное вторжение Германии в Иран для возвращения его на престол.

До этого Кузнецов и Столяров рассказали, что дважды разыграли бывшего президента Польши Анджея Дуду. Когда выяснилось, что это был пранк, польская печать подняла политика на смех. СМИ писали, что «Дуда дурачок», потому что попался уже во второй раз, уточнили блогеры.

Россия
Вован и Лексус
Ангела Меркель
минские соглашения
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