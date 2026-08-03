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03 августа 2026 в 08:05

Страховщик раскрыл, как взыскать ущерб за ДТП с водителя без ОСАГО

Страховщик Головкин: при отсутствии у виновника ДТП ОСАГО нужен максимум улик

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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При отсутствии у виновника ДТП полиса ОСАГО для взыскания ущерба потребуется собрать максимум доказательств, заявил NEWS.ru директор по развитию страхового бизнеса в "Сравни" Владислав Головкин. По его словам, в первую очередь необходимо вызвать ГАИ и зафиксировать данные из водительского удостоверения инициатора аварии.

Если у виновника дорожно-транспортного происшествия есть полис ОСАГО, ущерб потерпевшему возмещает его страховая компания. Но если полиса нет, пострадавшему приходится самостоятельно добиваться компенсации. После столкновения важно правильно оформить происшествие и собрать максимум доказательств, которые могут понадобиться при взыскании. Для этого необходимо вызвать сотрудников ГАИ, получить документы о ДТП, сфотографировать данные виновника: свидетельство о регистрации и водительское удостоверение, — посоветовал Головкин.

Он подчеркнул, что если у виновника есть ОСАГО, нужно проверить его действительность. Статус полиса, по словам страховщика, можно узнать на сайте НСИС. Эксперт также порекомендовал сделать фотографии и видеозапись места аварии, повреждений автомобилей и их расположения на дороге, а также дорожных знаков.

Потерпевшему виновник должен оплатить стоимость ремонта автомобиля, расходы на эвакуацию, хранение машины, проведение независимой экспертизы и другие подтвержденные затраты, связанные с ДТП. Даже если он признает свою вину и обещает оплатить работы, договоренности лучше зафиксировать письменно. Желательно указать в расписке дату и место происшествия, данные участников, обязательство виновника возместить ущерб, сумму (если она уже определена) либо порядок ее определения, а также сроки выплаты. Документ должны подписать обе стороны, — добавил Головкин.

Он подчеркнул, что прежде чем приступать к ремонту автомобиля после ДТП, необходимо провести оценку ущерба. По словам специалиста, если работы будут выполнены до осмотра, впоследствии будет гораздо сложнее установить истинный объем повреждений.

Ранее Верховный суд РФ постановил, что водители могут не возить с собой бумажный полис ОСАГО, если документ оформлен в электронном виде. Решение было принято после жалобы автовладельца из Свердловской области Михаила Лопатина.

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