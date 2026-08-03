«На днях отправляюсь»: Мишустин анонсировал визит в Киргизию Мишустин заявил, что скоро приедет в Киргизию на встречу по линии ЕАЭС

Премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с главой Республики Алтай Андреем Турчаком заявил, что в ближайшие дни планирует посетить Киргизию для участия в Евразийском межправительственном совете. Заседание ЕМПС состоится 6–7 августа, сообщается на сайте российского правительства.

На днях я отправляюсь в Чолпон-Ату на встречу [по линии] ЕАЭС, — подчеркнул глава кабмина РФ.

Ранее Мишустин в рамках рабочей поездки посетил Якутск. Он побывал в креативном кластере «Квартал труда» и онкологическом диспансере, а также встретился с главой региона Айсеном Николаевым. В поездке главу кабмина сопровождали вице-премьер Юрий Трутнев, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков и министр здравоохранения Михаил Мурашко.

До этого российский премьер заявил, что правительство до конца 2026 года дополнительно направит почти 4 млрд рублей на возведение объектов здравоохранения в регионах. В общей сложности на трехлетний период заложено более 6 млрд рублей, уточнил Мишустин.