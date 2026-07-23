Двухмесячная девочка не пережила столкновения двух автомобилей Младенец погиб при столкновении двух автомобилей в Горном Алтае

Двухмесячная девочка погибла в результате ДТП в Горном Алтае, сообщило ГУ МВД по Республике Алтай на странице во «ВКонтакте». По информации правоохранителей, вблизи села Шебалино столкнулись Honda Orthia и Toyota Carina.

В Шебалинском районе в результате столкновения автомобилей погибла двухмесячная девочка, еще пять человек получили травмы. По предварительным данным, 23 июля около 14:00 часов вблизи с. Шебалино 34-летний житель Свердловской области, управляя автомобилем Honda Orthia, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, — сообщили в МВД.

Отмечается, что во время аварии ребенок был у матери на руках в автомобиле Toyota. Девочку доставили в больницу, где она скончалась. Также медицинская помощь понадобилась водителю Honda и его 32-летней пассажирке. Кроме того, травмы получили 28-летняя женщина из Toyota и двое несовершеннолетних детей.

Ранее региональное управление Госавтоинспекции сообщило, что ДТП с участием автомобиля «Тойота-Ками» произошло на 14-м километре автодороги Крапивное — Эссо на Камчатке. Под управлением 37-летней женщины иномарка съехала с дороги и опрокинулась.