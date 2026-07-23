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23 июля 2026 в 12:57

Женщина опрокинула машину с тремя детьми

В Быстринском районе опрокинулась иномарка с тремя детьми в салоне

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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На 14-м километре автодороги «Крапивное — Эссо» на Камчатке произошло ДТП с участием автомобиля «Тойота-Ками», сообщает ИА «Кам 24». Под управлением 37-летней женщины иномарка съехала с дороги и опрокинулась. В момент аварии в салоне находились трое детей в возрасте пяти, шести и семи лет.

Шестилетний и семилетний пассажиры были пристегнуты ремнями безопасности, что уберегло их от тяжелых увечий. Самые серьезные травмы получил пятилетний ребенок, которого перевозили без детского кресла и удерживающих устройств. В связи с инцидентом в отношении матери возбуждено дело за нарушение правил дорожного движения, повлекшее вред здоровью. Кроме того, сотрудники полиции вынесли постановления за ненадлежащую перевозку несовершеннолетних и отсутствие полиса ОСАГО.

Ранее автомобиль въехал в дерево недалеко от Вельска. Пострадали шесть человек, включая четырех подростков. По данным противопожарной службы, авария случилась на 706-м километре трассы М-8 в Вельском округе, после столкновения машина опрокинулась на бок.

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