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22 июля 2026 в 11:21

Двое взрослых и четверо детей разбились в ДТП под Архангельском

Двое взрослых и четверо детей пострадали в ДТП с ВАЗ-2114 под Архангельском

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В Архангельской области недалеко от Вельска автомобиль ВАЗ-2114 съехал с дороги и врезался в дерево, пострадали шесть человек, включая четырех подростков, сообщило региональное агентство государственной противопожарной службы и гражданской защиты в соцсети «ВКонтакте». По данным ведомства, авария произошла вечером во вторник на 706-м километре трассы М-8 в Вельском округе, машина опрокинулась на бок.

Автомобиль ВАЗ-2114 съехал с дороги, врезался в дерево и опрокинулся на бок. Сообщение от очевидца поступило в систему 112 в 23.14. По его словам, машина улетела с трассы в лес, на месте есть пострадавшие с видимыми травмами, — говорится в сообщении.

Всего пострадали шесть человек — четверо несовершеннолетних в возрасте от 12 до 16 лет, пятерых госпитализировали. Разлива топлива и возгорания не было, уточнили в ведомстве.

Ранее 46 человек пострадали в ночном ДТП с двухэтажным автобусом в турецкой провинции Амасья. Транспортное средство вылетело с трассы у деревни Карамагара. Россиян среди получивших травмы не было, все пострадавшие — граждане Турции.

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