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16 июля 2026 в 11:14

Двухэтажный автобус с 75 пассажирами вылетел с трассы и разбился

Почти 50 человек пострадали в ДТП с двухэтажным автобусом в Турции

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Почти полсотни человек пострадали в ночном ДТП с двухэтажным автобусом в турецкой провинции Амасья, заявили РИА Новости представители местных властей. По их словам, россиян среди получивших травмы нет, все пострадавшие — граждане Турции.

Двухэтажный автобус с пятью членами экипажа и 75 пассажирами попал в ДТП, вылетев с трассы у деревни Карамагара. <...> Пострадали 46 человек, двое из них в тяжелом состоянии, — отметили собеседники агентства.

Ранее сообщалось, что два человека погибли в аварии на 98-м километре автодороги М-1 «Беларусь» в Московской области. Трагедия произошла в Можайском районе. Предварительно, грузовой автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen.

До этого в поселке Шатки Нижегородской области в ДТП погиб 18-летний вратарь местной хоккейной команды «Атлант». Спортсмен управлял мопедом «Альфа», не имея водительских прав. Он выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком и попутно движущейся машиной.

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