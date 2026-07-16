Жуткое лобовое столкновение под Можайском унесло жизни двух человек Два человека погибли в ДТП в Можайском районе Московской области

Два человека погибли в аварии в Подмосковье, сообщается в Telegram-канале ГУ МВД России по региону. По информации ведомства, трагедия произошла в Можайском районе. Грузовой автомобиль, предварительно, выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen.

На 98-м километре автодороги М-1 «Беларусь» произошло ДТП. По предварительной информации, водитель, управляя грузовым автомобилем, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с легковым автомобилем марки Volkswagen, — отметили в МВД.

Водитель легковушки и один пассажир скончались на месте, еще одного человека с травмами увезли в больницу. На месте ЧП работают экстренные службы. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее в поселке Шатки Нижегородской области в ДТП погиб 18-летний вратарь местной хоккейной команды «Атлант». Юноша выступал за этот клуб несколько лет. По словам родителей других воспитанников, он был добрым и жизнерадостным молодым человеком.

До этого суд в Санкт-Петербурге вынес приговор водителю Porsche с «дьявольским» номером Даниилу Войнову, который упал в Фонтанку. Мужчине назначили пять с половиной лет лишения свободы, а также на два с половиной года запретили ему садиться за руль.