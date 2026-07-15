Рухнувший в Фонтанку водитель Porsche с «дьявольским» номером получил срок Суд в Петербурге вынес приговор водителю Porsche после падения в Фонтанку

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор водителю Porsche Даниилу Войнову, который упал в Фонтанку, сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы городских судов. Мужчине назначили пять с половиной лет лишения свободы, а также на два с половиной года запретили ему садиться за руль.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет и шесть месяцев в колонии-поселении с лишением права управления транспортными средствами сроком на два года и шесть месяцев, — говорится в сообщении.

Авария произошла на набережной Фонтанки 3 октября 2025 года. Рано утром Porsche Cayenne с тремя шестерками в номере вылетел с улицы Чайковского, пробил ограду набережной и упал в реку. В салоне была пассажирка, из машины она выбраться не смогла.

Сам Войнов отделался сломанным пальцем на ноге, до берега он добрался сам. По версии следствия, петербуржец был пьян и из-за этого не среагировал на знак о повороте перед Т-образным нерегулируемым перекрестком. Войнова признали виновным в нарушении ПДД, повлекшем смерть по неосторожности.

Ранее в Петербурге произошло ДТП с участием иномарки Kia и мотоцикла. Авария случилась у дома № 6 рядом с детской клинической больницей. Легковушка въехала в мотоцикл, водитель которого получил травмы.