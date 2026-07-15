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15 июля 2026 в 10:00

Водитель на иномарке влетел в мотоциклиста в Петербурге

ДТП с участием иномарки Kia и мотоцикла произошло в Санкт-Петербурге

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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В Санкт-Петербурге произошло ДТП с участием иномарки Kia и мотоцикла, сообщает Telegram-канал «78. Новости». Авария случилась у дома № 6 рядом с детской клинической больницей. Машина въехала в мотоцикл, водитель которого получил травмы.

Отмечается, что пострадавшего байкера погрузили на носилки и транспортировали в скорую помощь, которая находилась поблизости. Подробностей о состоянии мотоциклиста пока нет.

До этого в Иркутске поймали водителя, который сбил двух детей на пешеходном переходе и скрылся с места ДТП. В отношении задержанного составлены протоколы, в том числе за оставление места дорожно-транспортного происшествия. Мужчина пытался спрятаться от правоохранителей в лесу.

Ранее в Приморском районе Санкт-Петербурга 15-летнего питбайкера госпитализировали в тяжелом состоянии после столкновения с Jaguar, за рулем которого была 49-летняя женщина. Сейчас мальчик находится в реанимационном отделении. ДТП произошло в момент, когда иномарка поворачивала во двор.

Кроме того, стало известно, что водитель Mitsubishi сбила 10-летнего мальчика, который ехал на велосипеде в Севастополе. Из-за полученных в результате ДТП травм ребенка госпитализировали. По факту аварии проводится проверка.

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