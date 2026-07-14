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14 июля 2026 в 15:13

Пенсионерка за рулем иномарки сбила 10-летнего велосипедиста на переходе

В Севастополе женщина за рулем Mitsubishi сбила мальчика на велосипеде

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Водитель Mitsubishi сбила 10-летнего мальчика, который ехал на велосипеде в Севастополе, сообщили в управлении МВД России по Республике Крым. По информации ведомства, 67-летняя женщина двигалась по Фиолентовскому шоссе, и в районе дома № 6 по улице Маринеско наехала на ребенка.

При этом сам подросток пересекал проезжую часть по зебре без шлема и защитной экипировки, светофор в этот момент не работал. В результате ДТП ребенок получил травмы, его госпитализировали. По факту аварии проводится проверка, правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося.

Ранее в Приморском районе Санкт-Петербурга 15-летнего питбайкера госпитализировали в тяжелом состоянии после столкновения с Jaguar, за рулем которого была 49-летняя женщина. Сейчас мальчик находится в реанимационном отделении. ДТП произошло в момент, когда иномарка поворачивала во двор.

До этого в Иркутске поймали водителя, который сбил двух детей на пешеходном переходе и скрылся с места ДТП. В отношении задержанного составлены протоколы, в том числе за оставление места дорожно-транспортного происшествия. Мужчина пытался спрятаться от правоохранителей в лесу.

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