Подросток на питбайке попал в реанимацию после ДТП с элитной иномаркой

Подросток на питбайке попал в реанимацию после ДТП с элитной иномаркой В Петербурге мальчик на питбайке попал в реанимацию после ДТП с Jaguar

В Приморском районе Санкт-Петербурга 15-летнего питбайкера госпитализировали в тяжелом состоянии после столкновения с Jaguar, за рулем которого была 49-летняя женщина, пишет Neva.Today со ссылкой на МВД России. Сейчас мальчика спасают в реанимационном отделении.

ДТП произошло недалеко от дома №6 на Яхтенной улице, когда иномарка поворачивала налево во двор. В этот момент ребенок двигался электрическом питбайке в попутном направлении по встречной полосе. По факту аварии полиция начала проверку.

Ранее в Сургуте на улице Крылова 10-летний мальчик погиб под колесами автомобиля Chevrolet. Ребенок пересекал проезжую часть по пешеходному переходу, когда его на большой скорости сбил 54-летний водитель иномарки.