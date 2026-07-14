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14 июля 2026 в 15:02

Подросток на питбайке попал в реанимацию после ДТП с элитной иномаркой

В Петербурге мальчик на питбайке попал в реанимацию после ДТП с Jaguar

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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В Приморском районе Санкт-Петербурга 15-летнего питбайкера госпитализировали в тяжелом состоянии после столкновения с Jaguar, за рулем которого была 49-летняя женщина, пишет Neva.Today со ссылкой на МВД России. Сейчас мальчика спасают в реанимационном отделении.

ДТП произошло недалеко от дома №6 на Яхтенной улице, когда иномарка поворачивала налево во двор. В этот момент ребенок двигался электрическом питбайке в попутном направлении по встречной полосе. По факту аварии полиция начала проверку.

Ранее в Сургуте на улице Крылова 10-летний мальчик погиб под колесами автомобиля Chevrolet. Ребенок пересекал проезжую часть по пешеходному переходу, когда его на большой скорости сбил 54-летний водитель иномарки.

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