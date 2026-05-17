Иномарка насмерть сбила мальчика на пешеходном переходе Десятилетний мальчик погиб под колесами иномарки в Сургуте

В Сургуте на улице Крылова десятилетний мальчик погиб под колесами автомобиля Chevrolet, сообщает Госавтоинспекция Югры. Ребенок переходил проезжую часть по пешеходному переходу, когда его на большой скорости сбил 54-летний водитель иномарки.

В результате ДТП ребенок получил телесные повреждения, от которых впоследствии скончался в автомобиле скорой помощи, — рассказали в ведомстве.

На месте происшествия работают оперативные службы. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

