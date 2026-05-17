17 мая 2026 в 19:54

Иномарка насмерть сбила мальчика на пешеходном переходе

Десятилетний мальчик погиб под колесами иномарки в Сургуте

В Сургуте на улице Крылова десятилетний мальчик погиб под колесами автомобиля Chevrolet, сообщает Госавтоинспекция Югры. Ребенок переходил проезжую часть по пешеходному переходу, когда его на большой скорости сбил 54-летний водитель иномарки.

В результате ДТП ребенок получил телесные повреждения, от которых впоследствии скончался в автомобиле скорой помощи, — рассказали в ведомстве.

На месте происшествия работают оперативные службы. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее двое несовершеннолетних получили травмы в результате ДТП с электросамокатом в Москве. Авария произошла на улице Берзарина. По предварительным данным, там столкнулись автомобиль и электросамокат. Несовершеннолетние пересекали проезжую часть на запрещающий сигнал светофора.

До этого девять человек пострадали в результате массового ДТП в Дмитровском городском округе Подмосковья, где грузовик врезался в восемь легковых автомобилей. Пятерых из них сразу госпитализировали, еще четверым оказали амбулаторную помощь.

Иномарка насмерть сбила мальчика на пешеходном переходе
