Паводок в ХМАО может повторить ситуацию 2025 года В Югре уровни воды в реках могут превысить норму до 1,1 метра

Специалисты прогнозируют, что паводковая ситуация в Ханты-Мансийском автономном округе весной 2026 года будет схожа с 2025 годом, передает ТАСС со ссылкой на Ханты-Мансийский ЦГМС. По предварительным оценкам, уровень воды в реках останется около нормы или ее превысит до 1,1 метра.

Высшие уровни воды весеннего половодья на реках Ханты-Мансийского автономного округа ожидаются около нормы, а выше нормы — на реке Конда на 0,3 метра, на [ряде] рек — выше нормы на 0,4 метра — 1,1 метра. Предварительно ожидается [ситуация] по прогнозу, как было в 2025 году, — сказано в сообщении.

В ЦГМС уточнили, что максимальные значения могут быть зафиксированы на отдельных реках региона. В целом ожидается развитие паводка по сценарию, близкому к 2025 году.

Ранее стало известно, что в Тюменской области стремительно растет уровень воды в реке Ишим, за последние сутки он увеличился на 68 сантиметров. При таком темпе он достигнет критической отметки примерно через неделю.

До этого сообщалось, что в Центральной России началась эвакуация жителей из-за сильного паводка. Потоки воды размыли дороги и подтопили дома, а в некоторых районах выбраться можно было только на лодках. Ситуация осложнялась подъемом рек Рутки и Малой Кокшаги, которые вышли из берегов. Наибольшие подтопления фиксировали в Марий Эл, Нижегородской области и Подмосковье.