День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
17 мая 2026 в 05:53

Паводок в ХМАО может повторить ситуацию 2025 года

В Югре уровни воды в реках могут превысить норму до 1,1 метра

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Специалисты прогнозируют, что паводковая ситуация в Ханты-Мансийском автономном округе весной 2026 года будет схожа с 2025 годом, передает ТАСС со ссылкой на Ханты-Мансийский ЦГМС. По предварительным оценкам, уровень воды в реках останется около нормы или ее превысит до 1,1 метра.

Высшие уровни воды весеннего половодья на реках Ханты-Мансийского автономного округа ожидаются около нормы, а выше нормы — на реке Конда на 0,3 метра, на [ряде] рек — выше нормы на 0,4 метра — 1,1 метра. Предварительно ожидается [ситуация] по прогнозу, как было в 2025 году, — сказано в сообщении.

В ЦГМС уточнили, что максимальные значения могут быть зафиксированы на отдельных реках региона. В целом ожидается развитие паводка по сценарию, близкому к 2025 году.

Ранее стало известно, что в Тюменской области стремительно растет уровень воды в реке Ишим, за последние сутки он увеличился на 68 сантиметров. При таком темпе он достигнет критической отметки примерно через неделю.

До этого сообщалось, что в Центральной России началась эвакуация жителей из-за сильного паводка. Потоки воды размыли дороги и подтопили дома, а в некоторых районах выбраться можно было только на лодках. Ситуация осложнялась подъемом рек Рутки и Малой Кокшаги, которые вышли из берегов. Наибольшие подтопления фиксировали в Марий Эл, Нижегородской области и Подмосковье.

Регионы
ХМАО
паводки
прогнозы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Количество уничтоженных над территорией Москвы дронов ВСУ перевалило за 100
В Подмосковье повреждены девять частных домов после атаки БПЛА
Стало известно о пострадавших при атаке ВСУ в Москве
Российские спортсмены примут участие во Всемирных играх кочевников
Как реально сэкономить на бензине: топ-10 способов, которые работают
Ночная атака дронов на Подмосковье привела к жертвам и разрушениям
Паводок в ХМАО может повторить ситуацию 2025 года
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 17 мая
Российским подросткам могут ограничить допуск к соцсетям
В японском Такаока загорелся старинный храм Дайходзи
Мощная атака на Москву ночью 17 мая: разрушения и раненые, что известно
Группировка «Запад» уничтожила 91 БПЛА и 68 квадрокоптеров ВСУ за сутки
В Москве зафиксировали повреждения в результате атаки вражеских БПЛА
Австрийцы заинтересовались российскими «Нивами»
Фицо указал Орбану на его ошибку, связанную с Украиной
Москва отбила одну из крупнейших атак беспилотников за сутки
Евровидение-2026: кто победил, кто отказался, протесты, участие России
На Западе выяснили, кто продвигает конфликты против РФ
Трое полицейских получили травмы при крушении самолета в Техасе
Число сбитых на подлете к Москве беспилотников ВСУ кратно увеличилось
Дальше
Самое популярное
Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Шоу-бизнес

Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Общество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов

Оладьи из кабачков — прошлый век: приготовьте «язычки» — и к чаю хороши, и вместо ужина
Общество

Оладьи из кабачков — прошлый век: приготовьте «язычки» — и к чаю хороши, и вместо ужина

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.