17 мая 2026 в 04:13

Трое полицейских получили травмы при крушении самолета в Техасе

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Три полицейских получили ранения в результате крушения самолета в городе Форни в штате Техас, передают местные власти. Как говорится в заявлении Ассоциации полицейских Далласа, двое офицеров отделались легкими травмами, и еще один сотрудник серьезные ранения и продолжает получать медицинскую помощь.

В организации уточнили, что на момент происшествия полицейские не находились при исполнении служебных обязанностей. Согласно заявлению, они возвращались из личной поездки. Дополнительные подробности о причинах крушения самолета и обстоятельствах инцидента пока не приводятся.

Ранее самолет авиакомпании SunExpress, который следовал по маршруту Бристоль — Анталья, экстренно приземлился в аэропорту Лондона (Станстед) из-за поступившего сообщения о заложенном на борту взрывном устройстве. Позднее силовики выяснили, что сообщение было фейковым.

До этого самолет совершил жесткую посадку в аэропорту Пхукета. Там приостанавливали прием и отправку рейсов. Руководство аэропорта отметило, что ситуация находится под контролем.

США
Техас
полиция
происшествия
Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Оладьи из кабачков — прошлый век: приготовьте «язычки» — и к чаю хороши, и вместо ужина
