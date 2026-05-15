Жительница КБР передала деньги курьеру, тоже оказавшейся жертвой мошенников

Пожилая жительница Кабардино-Балкарии лишилась более 9,7 млн рублей, передав их женщине-курьеру, которая тоже оказалась жертвой телефонных мошенников, сообщило региональное МВД. Последней внушили, что, забрав пакет, она получит свои средства назад.

Под предлогом необходимости декларирования денежных средств злоумышленники убедили пенсионерку снять все свои сбережения и передать их курьеру в Пятигорске. Потерпевшая, доверившись мошенникам, выполнила все их указания и отдала курьеру 9,7 млн рублей, — говорится в сообщении.

В МВД пояснили, что 66-летней женщине-курьеру сообщили о необходимости забрать пакет в Пятигорске и передать его третьим лицам. Она выполнила эти указания, не подозревая, что таким образом передает мошенникам деньги потерпевшей.

Ранее в МВД РФ заявили, что злоумышленники начали предлагать россиянам аренду несуществующих земельных участков и домов. Для привлечения внимания потенциальных жертв они используют привлекательные фотографии и указывают заниженную стоимость объектов.