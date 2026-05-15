День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
15 мая 2026 в 21:31

Жительница КБР передала деньги курьеру, тоже оказавшейся жертвой мошенников

Фото: t.me/mvd_kabardino_balkaria
Подписывайтесь на нас в MAX

Пожилая жительница Кабардино-Балкарии лишилась более 9,7 млн рублей, передав их женщине-курьеру, которая тоже оказалась жертвой телефонных мошенников, сообщило региональное МВД. Последней внушили, что, забрав пакет, она получит свои средства назад.

Под предлогом необходимости декларирования денежных средств злоумышленники убедили пенсионерку снять все свои сбережения и передать их курьеру в Пятигорске. Потерпевшая, доверившись мошенникам, выполнила все их указания и отдала курьеру 9,7 млн рублей, — говорится в сообщении.

В МВД пояснили, что 66-летней женщине-курьеру сообщили о необходимости забрать пакет в Пятигорске и передать его третьим лицам. Она выполнила эти указания, не подозревая, что таким образом передает мошенникам деньги потерпевшей.

Ранее в МВД РФ заявили, что злоумышленники начали предлагать россиянам аренду несуществующих земельных участков и домов. Для привлечения внимания потенциальных жертв они используют привлекательные фотографии и указывают заниженную стоимость объектов.

Общество
Регионы
полиция
мошенники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мирошник высказался о ночной атаке на Рязань
Трамп намекнул, что у Стармера начались серьезные проблемы
Ужин с американскими звездами продали на аукционе за $9 млн
Клиника в Новороссийске выступила с заявлением после гибели ребенка
Жительница КБР передала деньги курьеру, тоже оказавшейся жертвой мошенников
Текстиль как язык интерьера: как ткани формируют атмосферу
В Киеве связали проблемы Ермака с ослаблением позиций Зеленского
Путин утвердил единые базовые региональные меры поддержки участников СВО
Над регионами России за шесть часов сбили 56 беспилотников ВСУ
Тактильный интерьер: почему нам важно чувствовать пространство
В Европе поразились «угрозе» Лаврова достать оружие
Лавров обвинил Запад в замалчивании преступной политики Киева
Трехлетний ребенок попал под удар ВСУ в Белгороде
ВСУ совершили чудовищный налет на многоэтажку в российском городе
Появились новые подробности об украинском катере у берегов Греции
Фицо заявил, что продолжит ездить в Россию
Сценарии уюта: как текстиль помогает дому подстраиваться под ритм жизни
Гидрометцентр предупредил москвичей об аномальной жаре
Бункер, комнаты для шуб: что известно об элитной даче Зеленского под Киевом
Новая волна украинских БПЛА не смогла пробить противодроновый щит Москвы
Дальше
Самое популярное
Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит
Общество

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит

Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада
Москва

Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада

Цветет с июля до ноября россыпью золотистых ромашек: многолетник для всех регионов России
Общество

Цветет с июля до ноября россыпью золотистых ромашек: многолетник для всех регионов России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.