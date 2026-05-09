Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно

Раньше тоже делала классические рулеты с крабовыми палочками или шпротами, но этот вариант неожиданно вытеснил все остальные. Начинка получается нежной, свежей и при этом очень насыщенной по вкусу.

Печень трески делает рулет сливочным, яйца дают сытность, огурец — приятный хруст, а зелень добавляет ту самую летнюю свежесть.

Особенно нравится, что ничего сложного здесь нет. Смешала начинку, свернула лаваш — и через короткое время уже можно нарезать красивыми рулетиками. Отлично подходит и на перекус, и на праздничный стол.

Ингредиенты: тонкий лаваш — 2 листа, печень трески — 1 банка, яйца — 4 шт., свежий огурец — 1 большой, греческий йогурт — 2–3 ст. л., укроп и зеленый лук — небольшой пучок, соль — по вкусу, черный перец — по вкусу.

Яйца отвариваю и натираю на крупной терке. Огурец режу мелким кубиком, зелень мелко рублю. Печень трески слегка разминаю вилкой и смешиваю с йогуртом — получается нежная и не слишком жирная основа.

Добавляю яйца, огурец и зелень, слегка перчу и аккуратно перемешиваю. Масса получается сочной, ароматной и очень аппетитной.

Лаваш раскладываю на столе, равномерно распределяю начинку и плотно сворачиваю рулетом. Затем убираю в холодильник хотя бы на 30 минут, чтобы все хорошо пропиталось и держало форму.

Перед подачей нарезаю небольшими кусочками.

Ранее мы делились рецептом блинов «Бархат». Секрет в 2 ложках разного масла.