День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
09 мая 2026 в 08:25

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Раньше тоже делала классические рулеты с крабовыми палочками или шпротами, но этот вариант неожиданно вытеснил все остальные. Начинка получается нежной, свежей и при этом очень насыщенной по вкусу.

Печень трески делает рулет сливочным, яйца дают сытность, огурец — приятный хруст, а зелень добавляет ту самую летнюю свежесть.

Особенно нравится, что ничего сложного здесь нет. Смешала начинку, свернула лаваш — и через короткое время уже можно нарезать красивыми рулетиками. Отлично подходит и на перекус, и на праздничный стол.

Ингредиенты: тонкий лаваш — 2 листа, печень трески — 1 банка, яйца — 4 шт., свежий огурец — 1 большой, греческий йогурт — 2–3 ст. л., укроп и зеленый лук — небольшой пучок, соль — по вкусу, черный перец — по вкусу.

Яйца отвариваю и натираю на крупной терке. Огурец режу мелким кубиком, зелень мелко рублю. Печень трески слегка разминаю вилкой и смешиваю с йогуртом — получается нежная и не слишком жирная основа.

Добавляю яйца, огурец и зелень, слегка перчу и аккуратно перемешиваю. Масса получается сочной, ароматной и очень аппетитной.

Лаваш раскладываю на столе, равномерно распределяю начинку и плотно сворачиваю рулетом. Затем убираю в холодильник хотя бы на 30 минут, чтобы все хорошо пропиталось и держало форму.

Перед подачей нарезаю небольшими кусочками.

Ранее мы делились рецептом блинов «Бархат». Секрет в 2 ложках разного масла.

Проверено редакцией
Читайте также
Лаваш, 3 минуты — и готова гора вкуснятины. Хрустящие свитки с сыром и зеленым луком: сочнее и ароматнее любых чебуреков
Общество
Лаваш, 3 минуты — и готова гора вкуснятины. Хрустящие свитки с сыром и зеленым луком: сочнее и ароматнее любых чебуреков
Если застоялась баночка варенья, смело готовьте этот нежный рулет: выпекается 25 минут
Общество
Если застоялась баночка варенья, смело готовьте этот нежный рулет: выпекается 25 минут
Салат со шпротами без майонеза: рецепт и продукты простые, а вкусно до чертиков
Общество
Салат со шпротами без майонеза: рецепт и продукты простые, а вкусно до чертиков
4 ингредиента, а сверху картошка фри: необычный крабовый салат поразит вкусом — вместо надоевшего риса беру картофель
Общество
4 ингредиента, а сверху картошка фри: необычный крабовый салат поразит вкусом — вместо надоевшего риса беру картофель
Весной и летом не только окрошка: готовим шальтибарщяй — яркий литовский суп, который освежает в момент
Общество
Весной и летом не только окрошка: готовим шальтибарщяй — яркий литовский суп, который освежает в момент
лаваш
рулеты
шпроты
крабовые палочки
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВСУ применяли ударные дроны во время перемирия
в Москве поздравили связистку, которая приближала Великую Победу
Салют в честь Дня Победы на Камчатке попал на видео
В Анапе загорелся парк аттракционов
Стало известно, как подтвердить личность при потере паспорта за границей
Фицо заявил о возникновении нового «железного занавеса»
Вспышка хантавируса: что известно на 9 мая, андский штамм, теории заговора
«Вызывает уважение»: Путин похвалил Фицо за историческую правду
Ушаков: контакты Москвы и Вашингтона стали более активными
Путин дал Фицо важное обещание в сфере энергетики
Появились кадры, как россияне несут цветы к Вечному огню на Поклонной горе
Путин заявил, что ЕС и НАТО навязывают конфронтацию
Ушаков назвал клоунадой указ Зеленского о параде Победы в Москве
«Чуть-чуть полегче»: Путин поблагодарил Фицо за приезд в Москву
В Кремле ответили на вопрос о продолжении переговоров России, США и Украины
Жители Одессы несут цветы к памятнику Неизвестному матросу
Раскрыто, как ВС России отнеслись к перемирию в День Победы
ВСУ допустили 8970 нарушений режима прекращения огня
Сайты вне белого списка доступны в Москве с 13:00 мск
В Москве сняли все ограничения на движение транспорта
Дальше
Самое популярное
Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы
Общество

Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку
Азия

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Россия

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.