Смешиваю 3 яйца и пол-литра молока: блины «Бархат» пеку постоянно — секрет в 2 ложках разного масла

Эти блины получаются именно такими, какими их хочется видеть: тонкие, мягкие, с легкой «бархатной» текстурой и аккуратными дырочками. Не рвутся, легко переворачиваются и не прилипают, даже если сковорода не идеальная. Весь секрет — в сочетании кипятка и двух видов масла, которые делают тесто эластичным и нежным.

Ингредиенты: молоко — 500 мл, кипяток — 250 мл, мука — около 320 г, яйца — 3 шт., сахар — 1 ст. л., соль — 0,5 ч. л., растительное масло — 1 ст. л., сливочное масло — 1 ст. л.

Муку просеиваю, смешиваю с солью и сахаром, вливаю теплое молоко и размешиваю до гладкости. Добавляю яйца, затем тонкой струйкой вливаю кипяток постоянно перемешивая — тесто становится жидким и однородным. Даю ему постоять около 30 минут, после чего вмешиваю растительное и растопленное сливочное масло.

Пеку на хорошо разогретой сковороде: тесто растекается тонким слоем, блины быстро схватываются и легко переворачиваются. В итоге — мягкие, нежные блины с тонкой структурой, которые хороши и со сметаной, и с вареньем, и просто с кусочком масла.

Ранее мы делились рецептом вместо банальных «огурцы-помидоры». В теплый сезон готовим райту.