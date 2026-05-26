Не только Плющенко: список детей звезд, сменивших спортивное гражданство

Сын олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Александр сменил спортивное гражданство. Теперь он будет выступать за Азербайджан. Чьи дети звезд также стали представлять другую страну — в материале NEWS.ru.

За какую страну выступают дочь Тутберидзе и сын Смолкина

После начала специальной военной операции на Украине российских спортсменов отстранили от международных соревнований. Дочь тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе Диана Дэвис и ее партнер по танцам на льду сын актера Бориса Смолкина Глеб Смолкин готовились к новому сезону в США вместе с хореографом Бенуа Решо и двукратным олимпийским чемпионом Евгением Платовым. Тогда ходили слухи, что они могут оказаться в американской команде, но фигуристы опровергли эти сведения.

С 2023 года фигуристы стали выступать за Грузию. Смолкин смог претендовать на гражданство республики как муж фигуристки. Переход одобрила Федерация фигурного катания на коньках России.

«Мы начали задумываться, что делать дальше, при этом продолжали жить в Америке и тренироваться за свой счет. Вернее, за счет родителей — наши тренировки оплачивали они. Тогда мы и сформулировали для себя, что хотим продолжать карьеру в спорте и хотим делать это на международной арене», — объяснила Дэвис решение о смене гражданства.

По словам Смолкина, фигуристы задумались о выступлении за другую страну осенью 2022 года, когда стало понятно, что возвращать российских спортсменов на международные турниры никто не собирается.

«Мы хотим выступать с лучшими, соревноваться в мире, хотим посмотреть, какие у нас шансы вообще в фигурном катании, в танцах на льду относительно мирового подиума — где мы вообще будем и чего сможем достичь. Это самая главная цель. Конечно, кататься годами внутри России звучит, наверное, не очень для нас привлекательно. Опять же, исходя из того даже, что наши родители ну очень много всего вкладывают в то, чтобы мы тренировались у лучших, в лучшей обстановке, в лучшей среде — и это должно куда-то выливаться. Это, наверное, самый честный ответ», — сказал Смолкин.

Тутберидзе отметила, что с уважением отнеслась к желанию дочери тренироваться и выступать не в России.

«Мне кажется, я не властная мама — абсолютно. Просто она (Диана. — NEWS.ru) у меня такая добрая и мягкая. Мы два разных человека. При этом у нее есть серьезные цели, желания, и я уважаю ее решения. Если бы она захотела, она могла бы спокойно жить в Москве рядом с мамой, и я бы все для нее делала. У меня единственный ребенок», — говорила Тутберидзе.

После перехода в новую сборную фигуристы не добились большого прогресса. Лучший результат пары на чемпионате мира — 10-е место. На Олимпиаде-2026 в Италии Дэвис и Смолкин заняли 13-е место в танцах на льду.

«Мне понравилось его выступление. Как я могу оценить результат? По мне, не совсем правильный», — заявил Борис Смолкин NEWS.ru.

Почему сын Плющенко сменил спортивное гражданство

Плющенко-младший будет выступать за Азербайджан до 2031 года. Федерация фигурного катания на коньках России предоставила 13-летнему спортсмену открепление на заседании исполкома, которое состоялось 21 мая.

«Посмотрим, что из этого получится. Саша еще очень маленький, ему 13 лет. В сборной России он не состоял, в этом сезоне по разным причинам в соревнованиях не принимал участия и таким образом отсидел карантин. Ничье место не занимал, занимался в моей частной академии. Это очень непростое решение, у Саши в жизни наступает ответственный и волнительный момент. Надеюсь на дружбу и поддержку России и Азербайджана в направлении спорта. Верю, что мы будем вместе развивать фигурное катание в наших странах, помогать и поддерживать друг друга. Сейчас сложное время, и такая поддержка очень важна», — сказал Плющенко.

Александр заявил, что был и остается русским, несмотря на переход в сборную Азербайджана. Он выразил надежду, что сможет достойно представлять на международной арене обе страны и прославлять академию своего отца.

«Я был и остаюсь русским. Мне дали спортивное гражданство Азербайджана на пять лет. Надеюсь, на международной арене мне удастся достойно представлять наши две страны и прославлять академию моего папы. Хочется, чтобы Россию все любили, приезжали и не боялись. Самое главное — чтобы все дружили и все ограничения были сняты», — сказал Александр Плющенко.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова назвала смену спортивного гражданства сына Плющенко семейным делом.

«У него есть папа и мама. И они принимают решение, как и где их сыну выступать, как ему будет лучше. Тем более что под флагом России он еще не выступал. Я не помню, чтобы он в каких-то серьезных соревнованиях участвовал. Ни я, ни кто-либо другой, помимо их семьи, не может сказать, почему выбрали именно Азербайджан. Это их личное дело, и я считаю неправильным в это лезть», — сказала Тарасова NEWS.ru.

Чемпионка мира по фигурному катанию Мария Бутырская сожалеет, что Александр Плющенко сменил спортивное гражданство. По ее мнению, это решение принято рано, поскольку спортсмен из-за возраста еще не отбирается в команду на Олимпийские игры.

«Наверное, Евгений все продумал. Не первый человек меняет гражданство, особенно в последнее время, потому что, конечно, наши фигуристы немножко засиделись. Может быть, хотят поездить по международным соревнованиям», — сказала Бутырская NEWS.ru.

Александр сменил спортивное гражданство из-за высокого уровня конкуренции в России, заявила NEWS.ru депутат Госдумы и олимпийская чемпионка Светлана Журова. По ее мнению, выступления под флагом Азербайджана помогут юному спортсмену приобрести ценный опыт.

«Все страны СНГ, так или иначе, когда-то были Советским Союзом. Если бы Саша [Плющенко] поехал в США, это был бы один вопрос. У нас действительно есть соглашение со многими государствами о помощи друг другу, в том числе тренерской. Для международных взаимоотношений и развития фигурного катания это, конечно, неплохо. Тем более появляется возможность подготовиться и получить знания, прежде чем выйти на лед. В России присутствует огромная конкуренция в мужском фигурном катании. Эти пять лет станут для Саши временем для подготовки ко встрече с лидерами», — отметила Журова.

Почему дочь легендарной биатлонистки начала выступать за Финляндию

Анфиса Резцова — советская и российская спортсменка, которая становилась олимпийской чемпионкой в лыжных гонках и биатлоне. Она умерла 20 октября 2023 года в возрасте 58 лет. Две старшие дочери Резцовой являются профессиональными биатлонистками. Кристина — серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр 2022 года в Пекине в составе сборной России, она также попадала на подиум на этапах Кубка Мира.

Вторая дочь Резцовой Дарья сменила фамилию в 2007 году, когда вышла замуж за белорусского лыжника Романа Виролайнена. Она также выступала в составе сборной России, попадала на подиум на этапах Кубка мира, стала чемпионкой Европы и победительницей Универсиады 2011 года в индивидуальной гонке на 15 километров.

В сентябре 2023 года Виролайнен сменила спортивное гражданство и стала выступать за Финляндию. Она отобралась в национальную сборную по результатам квалификационных соревнований. Спортсменка получила финское гражданство в 2021 году.

«Я вообще не собиралась делать громких заявлений, что буду выступать за Финляндию. Да, так получилось, что вместе с семьей мы уже шесть лет тут живем. Я выступаю — точнее, тренируюсь — за местный клуб, бежала за него пока только однажды. Семь месяцев назад я родила третьего ребенка, до сих пор кормлю его грудью. Я просто хотела поучаствовать в местных соревнованиях, чтобы вспомнить это ощущение. И очень удивлена, что это вызвало дома такой резонанс», — говорила Дарья.

В феврале 2024 года Виролайнен приняла участие в чемпионате мира в составе сборной Финляндии, но осталась без призовых мест. В 2025-м биатлонистка родила четвертого ребенка. Сейчас Дарье 37 лет, и она не выступает на соревнованиях.

