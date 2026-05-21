В Госдуме объяснили, почему сын Плющенко сменил спортивное гражданство

Фигурист Александр Плющенко, сын известного тренера Евгения Плющенко, сменил спортивное гражданство из-за высокого уровня конкуренции в России, заявила NEWS.ru депутат Госдумы и олимпийская чемпионка Светлана Журова. По ее мнению, выступления под флагом Азербайджана помогут юному спортсмену приобрести ценный опыт.

Все страны СНГ так или иначе когда-то были Советским Союзом. Если бы Саша [Плющенко] поехал в США, это был бы один вопрос. У нас есть соглашение со многими государствами о помощи друг другу, и в том числе тренерской. Для международных взаимоотношений и развития фигурного катания это, конечно, неплохо. Тем более появляется возможность подготовиться и получить знания, прежде чем выйти на лед. В России присутствует огромная конкуренция в мужском фигурном катании. Эти пять лет станут для Саши временем для подготовки к встрече с лидерами, — сказала Журова.

Она подчеркнула, что за пять лет в мире спорта может измениться многое, поэтому Плющенко-младший способен вернуться в Россию и выступать за страну. Кроме того, по словам олимпийской чемпионки, в фигурном катании есть квоты на участие в соревнованиях. Депутат пояснила, что ожидание разрешения может стоить упущенных лет, которые могли бы быть отданы спортивной карьере.

Ранее сообщалось, что Александр Плющенко будет представлять сборную Азербайджана. Федерация фигурного катания России официально открепила спортсмена для выступлений за другую национальную команду.