Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
21 мая 2026 в 17:51

В Госдуме объяснили, почему сын Плющенко сменил спортивное гражданство

Журова: сын Плющенко сменил спортивное гражданство из-за высокой конкуренции

Светлана Журова Светлана Журова Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Фигурист Александр Плющенко, сын известного тренера Евгения Плющенко, сменил спортивное гражданство из-за высокого уровня конкуренции в России, заявила NEWS.ru депутат Госдумы и олимпийская чемпионка Светлана Журова. По ее мнению, выступления под флагом Азербайджана помогут юному спортсмену приобрести ценный опыт.

Все страны СНГ так или иначе когда-то были Советским Союзом. Если бы Саша [Плющенко] поехал в США, это был бы один вопрос. У нас есть соглашение со многими государствами о помощи друг другу, и в том числе тренерской. Для международных взаимоотношений и развития фигурного катания это, конечно, неплохо. Тем более появляется возможность подготовиться и получить знания, прежде чем выйти на лед. В России присутствует огромная конкуренция в мужском фигурном катании. Эти пять лет станут для Саши временем для подготовки к встрече с лидерами, — сказала Журова.

Она подчеркнула, что за пять лет в мире спорта может измениться многое, поэтому Плющенко-младший способен вернуться в Россию и выступать за страну. Кроме того, по словам олимпийской чемпионки, в фигурном катании есть квоты на участие в соревнованиях. Депутат пояснила, что ожидание разрешения может стоить упущенных лет, которые могли бы быть отданы спортивной карьере.

Ранее сообщалось, что Александр Плющенко будет представлять сборную Азербайджана. Федерация фигурного катания России официально открепила спортсмена для выступлений за другую национальную команду.

Власть
фигуристы
Александр Плющенко
Евгений Плющенко
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Александрина Гуловская
А. Гуловская
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На Западе считают, что Путин очаровал Трампа
«Удерживают где-то под Алтаем»: новые версии пропажи Героя РФ Асылханова
Дипломат указал на альтернативу военной конфронтации между РФ и НАТО
В США забили тревогу из-за нехватки денег на войну с Ираном
В глаза не видел: осужденный за растление обвинил следствие в фальсификации
Плющенко прервал молчание после перехода в сборную Азербайджана
Лукашенко рассказал Путину о довольных российских генералах
Мясорубка и гречка всплыли в деле о зверском убийстве экс-мэра Самары
«Уровень холодной войны»: Полянский прошелся по НАТО из-за провокаций
Песков раскрыл, какую идею по поводу Ирана Путин изложил Си Цзиньпину
Си Цзиньпин поговорил с Путиным о Трампе
Военный эксперт объяснил значение сообщений «Радиостанции Судного дня»
Россиянин повздорил с ухажером бывшей сожительницы и совершил непоправимое
Экстрасенс назвал новую версию исчезновения героя РФ Асылханова
Европу сдадут: Жириновский объяснил, почему НАТО не посмеет воевать с РФ
В Госдуме объяснили, почему сын Плющенко сменил спортивное гражданство
Российские суды изменили практику личного банкротства
Звезда Comedy Woman Елена Борщева раскрыла главную причину ссор в проекте
«Беситься не надо»: Лукашенко ответил на критику учений РФ и Белоруссии
«Ничем хорошим не закончится»: Володин о лишении Росликова мандата в Латвии
Дальше
Самое популярное
«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России
Общество

«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души
Общество

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души

Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России
Общество

Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.