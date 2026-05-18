Огурчик, молодая капуста и яйцо — через 10 минут подаю салат «Добрый вечер» — пикантный и нежный

Это гениально простой рецепт для тех, кто любит свежие хрустящие салаты, но не хочет возиться со сложными заправками. Никакой варки — просто нарезал, смешал и заправил.

Получается обалденная вкуснятина: сочная хрустящая молодая капуста с нежным огурцом, пикантной ветчиной и рассыпчатым яйцом в ароматной сметанно-чесночной заправке. Ветчина придает салату сытность, а зелень и чеснок — свежий пикантный аромат. Он идеален для ужина, обеда или как закуска на праздничном столе.

Для приготовления вам понадобится: 300 г молодой капусты, 2 огурца, 3 вареных яйца, 200 г ветчины, пучок укропа, 2 зубчика чеснока, 3 ст. ложки сметаны, соль и перец по вкусу.

Капусту тонко нашинкуйте, слегка помните с солью. Огурцы нарежьте соломкой, ветчину — кубиками, яйца — кубиками. Укроп мелко порубите, чеснок пропустите через пресс. В миске смешайте сметану, чеснок, соль и перец. Смешайте все ингредиенты, заправьте соусом, перемешайте. Подавайте сразу.

Личный опыт:

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже попробовала приготовить этот салат. Удивило то, что капуста осталась хрустящей, а заправка не сделала ее водянистой. Ветчина с чесноком добавили пикантности, а яйца сделали салат сытным. Даже те, кто не любит капусту, просили добавки. Кстати, вместо сметаны можно взять йогурт — получится легче.

