Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
18 мая 2026 в 17:30

Огурчик, молодая капуста и яйцо — через 10 минут подаю салат «Добрый вечер» — пикантный и нежный

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Это гениально простой рецепт для тех, кто любит свежие хрустящие салаты, но не хочет возиться со сложными заправками. Никакой варки — просто нарезал, смешал и заправил.

Получается обалденная вкуснятина: сочная хрустящая молодая капуста с нежным огурцом, пикантной ветчиной и рассыпчатым яйцом в ароматной сметанно-чесночной заправке. Ветчина придает салату сытность, а зелень и чеснок — свежий пикантный аромат. Он идеален для ужина, обеда или как закуска на праздничном столе.

Для приготовления вам понадобится: 300 г молодой капусты, 2 огурца, 3 вареных яйца, 200 г ветчины, пучок укропа, 2 зубчика чеснока, 3 ст. ложки сметаны, соль и перец по вкусу.

Капусту тонко нашинкуйте, слегка помните с солью. Огурцы нарежьте соломкой, ветчину — кубиками, яйца — кубиками. Укроп мелко порубите, чеснок пропустите через пресс. В миске смешайте сметану, чеснок, соль и перец. Смешайте все ингредиенты, заправьте соусом, перемешайте. Подавайте сразу.

Личный опыт:

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже попробовала приготовить этот салат. Удивило то, что капуста осталась хрустящей, а заправка не сделала ее водянистой. Ветчина с чесноком добавили пикантности, а яйца сделали салат сытным. Даже те, кто не любит капусту, просили добавки. Кстати, вместо сметаны можно взять йогурт — получится легче.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.

Проверено редакцией
Читайте также
4 рецепта полезной и простой окрошки: без майонеза и магазинной колбасы
Семья и жизнь
4 рецепта полезной и простой окрошки: без майонеза и магазинной колбасы
Ставлю греться духовку и в это время смешиваю капусту с кефиром — через 25 минут подаю пирожки
Общество
Ставлю греться духовку и в это время смешиваю капусту с кефиром — через 25 минут подаю пирожки
Салат «Зеленый» из молодой капусты и яиц: вместо майонеза заправка из сметаны и горчицы
Общество
Салат «Зеленый» из молодой капусты и яиц: вместо майонеза заправка из сметаны и горчицы
Рецепт для похудения: вкуснее цезаря — американский кобб-салат с шикарной сырной заправкой. Едим — и вес уходит
Общество
Рецепт для похудения: вкуснее цезаря — американский кобб-салат с шикарной сырной заправкой. Едим — и вес уходит
Тушу молодую капусту с яйцом и сладкой паприкой — венгерский капустный леквар за 15 минут: вкуснее и ароматнее жаркого
Общество
Тушу молодую капусту с яйцом и сладкой паприкой — венгерский капустный леквар за 15 минут: вкуснее и ароматнее жаркого
рецепты
салаты
кулинария
ужины
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Подмосковной полиции пришлось ловить ушедших в «самоволку» детсадовцев
Вакансии-пустышки. Срочные, без опыта: как вычислить и обезопасить себя
ВСУ начали комбинированный обстрел российского региона
Врач рассказала, какая одежда спасает от перегрева в зной
Женщина и ее пятилетний внук погибли при пожаре в Подмосковье
Иран захотел отдать уран России вместо США
Десятки БПЛА атаковали российский регион
Врач назвала порядок действий при солнечном ударе
Сломавший ребра школьнице подросток будет сдавать ОГЭ под конвоем ФСИН
«Какое это горе»: ребенок погиб при атаке ВСУ в преддверии дня рождения
А вот теперь — смерть! Зеленский доигрался: от Банковой останется пепелище
«На три с плюсом»: Мостовой подвел итоги выступления «Спартака» в РПЛ
Экс-депутат Рады раскрыл, кто доминирует в политике Киева
Сомнолог назвал идеальную температуру для ночного отдыха
Финансист рассказал, сколько нужно зарабатывать для максимальных ИПК
«Достойное место»: известный тренер оценил результат «Балтики» в РПЛ
Ребенок от Козловского, слухи о романе с Зеленским: как живет Акиньшина
Россиянка заявила о пропаже дочери после выхода из приюта в Мексике
Суд обязал организатора марафонов Блиновской вернуть 35 млн рублей
Врач объяснила, почему нужно есть больше фруктов и овощей в жару
Дальше
Самое популярное
Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Шоу-бизнес

Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Общество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов

Оладьи из кабачков — прошлый век: приготовьте «язычки» — и к чаю хороши, и вместо ужина
Общество

Оладьи из кабачков — прошлый век: приготовьте «язычки» — и к чаю хороши, и вместо ужина

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.