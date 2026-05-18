Врач назвала порядок действий при солнечном ударе

При солнечном ударе первым делом необходимо как можно скорее покинуть зону прямого солнечного излучения и перейти в прохладное место, рассказала NEWS.ru исполняющая обязанности заведующей отделением медицинской профилактики Красногорской клинической больницы Минздрава Московской области, врач-терапевт Екатерина Сысоева. По ее словам, также важно как можно скорее восполнить баланс жидкости в организме.

При солнечном ударе важно немедленно покинуть зону прямого солнечного излучения и обеспечить прохладу. Необходимо обильно пить воду или растворы электролитов, охладить голову и тело, избегать физической нагрузки. При ухудшении состояния — срочно обратиться к врачу, — рассказала Сысоева.

Ранее синоптик Татьяна Позднякова сообщила, что в Москве с 18 по 22 мая ожидается жаркая погода — воздух прогреется в рабочие дни до +30 градусов. Температура воздуха превысит климатическую норму на восемь градусов. Осадков в столице не ожидается до пятницы включительно. Однако уже 23 мая в столичный регион придет холодный атмосферный фронт. Ветер сменит направление на западное, пройдут дожди различной интенсивности и жара начнет ослабевать, пояснила эксперт.