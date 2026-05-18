18 мая 2026 в 17:45

Врач назвала порядок действий при солнечном ударе

Терапевт Сысоева: при перегреве необходимы покой и обильное питье

При солнечном ударе первым делом необходимо как можно скорее покинуть зону прямого солнечного излучения и перейти в прохладное место, рассказала NEWS.ru исполняющая обязанности заведующей отделением медицинской профилактики Красногорской клинической больницы Минздрава Московской области, врач-терапевт Екатерина Сысоева. По ее словам, также важно как можно скорее восполнить баланс жидкости в организме.

При солнечном ударе важно немедленно покинуть зону прямого солнечного излучения и обеспечить прохладу. Необходимо обильно пить воду или растворы электролитов, охладить голову и тело, избегать физической нагрузки. При ухудшении состояния — срочно обратиться к врачу, — рассказала Сысоева.

Ранее синоптик Татьяна Позднякова сообщила, что в Москве с 18 по 22 мая ожидается жаркая погода — воздух прогреется в рабочие дни до +30 градусов. Температура воздуха превысит климатическую норму на восемь градусов. Осадков в столице не ожидается до пятницы включительно. Однако уже 23 мая в столичный регион придет холодный атмосферный фронт. Ветер сменит направление на западное, пройдут дожди различной интенсивности и жара начнет ослабевать, пояснила эксперт.

Здоровье
жаркая погода
лето
погода
Вероника Филина-Коган
Степанида Королева
Два газовоза вспыхнули на трассе «Новороссия» после удара украинского дрона
Трампа заподозрили в желании возобновить боевые действия в Иране
Юрист назвал четыре основных правила защиты от кибермошенников
Две девочки-подростка попали в ДТП в Москве
Умер основатель крупнейшей буддийской общины России
Стало известно, где нашли сбежавших в Чехове детсадовцев
На VK Fest в Санкт-Петербурге выступят Татьяна Картукова и Ольга Бузова
Адвокаты директора певицы Линды обжаловали решение о его домашнем аресте
Раскрыто, кому Иран готов отдать горы радиоактивного урана вместо США
Двое полицейских получили жесткое наказание за изнасилования подростка
Назван новый инструмент, упрощающий выбор одежды
Рособрнадзор объявил предостережения двум престижным вузам
Стало известно решение суда по иску Потанина к бывшей жене
В России предложили «потихоньку» снижать брачный возраст
Экс-главу Мосгипротранса Мицука арестовали по делу о мошенничестве
Стало известно, без чего Украина не получит первый транш €90 млрд
Масштабный сбой парализовал работу популярного каршеринга
Жертвой удара БПЛА по автомобилю в ДНР стал мирный житель
Военэксперт ответил, куда Украина стянула остатки систем ПВО
«Мама купила ему «Лолиту»: женщина оставила мужа-педофила в семье
Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Оладьи из кабачков — прошлый век: приготовьте «язычки» — и к чаю хороши, и вместо ужина
