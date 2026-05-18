Врач назвала оптимальную температуру работы кондиционера в жару Врач Малиновская посоветовала не настраивать кондиционер ниже 22 градусов в жару

В жаркую погоду кондиционер лучше не настраивать на слишком низкую температуру, сообщила NEWS.ru врач-физиотерапевт Видновской районной клинической больницы Светлана Малиновская. По ее словам, воздух холоднее 20 градусов может навредить здоровью.

В жару кондиционер следует устанавливать на температуру в диапазоне 20–22 градусов. Это оптимальный уровень, который позволяет охладить помещение, не создавая риска переохлаждения и негативного влияния на здоровье. Температура 20–22 градуса считается комфортной для большинства людей и не приводит к чрезмерной нагрузке на сердечно-сосудистую систему, — отметила Малиновская.

Врач также не рекомендует направлять поток холодного воздуха с кондиционера прямо на себя. По ее словам, это повышает риск переохлаждения и простуды. Несмотря на наличие кондиционера, нужно проводить влажную уборку и проветривать помещение, добавила Малиновская.

Профессор кафедры географии, геоэкологии и природопользования факультета естественных наук Государственного университета просвещения Сергей Гильденскиольд ранее заявил, что в загрязненных кондиционерах могут обитать бактерии легионеллы. По его словам, эти микроорганизмы наиболее опасны для аллергиков и людей с плохим иммунитетом. Они поражают центральную нервную систему, желудочно-кишечный тракт и почки.