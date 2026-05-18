18 мая 2026 в 17:36

Финансист рассказал, сколько нужно зарабатывать для максимальных ИПК

Для получения максимальных 10 индивидуальных пенсионных коэффициентов в 2026 году необходимо зарабатывать не менее 248 250 рублей в месяц до вычета НДФЛ, рассказал «ФедералПресс» кандидат экономических наук доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин. Он отметил, что итоговая сумма зависит от сферы деятельности.

По итогам 2025 года заработная плата примерно в таких величинах, например, в среднем сложилась в добыче природного газа и газового конденсата (260,2 тыс. рублей), вспомогательной деятельности в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения (255,2 тыс. рублей), деятельности негосударственных пенсионных фондов (271,7 тыс. рублей). Более высокие значения, например, были в перестраховании (425,3 тыс. рублей) и деятельности холдинговых компаний (397,2 тыс. рублей), — рассказал Балынин.

Финансист подчеркнул, что для работающих пенсионеров максимальное число, которое можно заработать за год, составляет три ИПК. По его словам, в 2026 году нужна зарплата в размере 74 475 рублей в месяц.

Ранее Балынин рассказал, что размер пенсии состоит из фиксированной части и суммы индивидуальных пенсионных коэффициентов. Он отметил, что недавно обе суммы были проиндексированы.

Финансист рассказал, сколько нужно зарабатывать для максимальных ИПК
