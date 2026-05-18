Российским полицейским хотят добавить ежемесячную пенсию

Слуцкий предложил платить полицейским одновременно пенсию и зарплату

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий направил вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой письмо с предложением разрешить сотрудникам МВД продолжать службу, одновременно получая и пенсию, и зарплату, сообщает ТАСС. Речь идет о тех, кто имеет право на выплаты за выслугу лет.

Прошу вас рассмотреть предложение о предоставлении сотрудникам органов внутренних дел, имеющим право на пенсию за выслугу лет, права одновременно получать денежное довольствие при продолжении службы и назначенную пенсию, а также направить позицию о возможности его реализации, — говорится в обращении.

Как пояснил Слуцкий, система МВД испытывает серьезный кадровый дефицит. По его словам, за последние пять лет из органов внутренних дел ушли более 350 тысяч опытных сотрудников.

Он отметил, что в 2025 году ситуация ухудшилась. Уволилось 80 тысяч полицейских, что на 7% больше, чем годом ранее. При этом новых кадров, по словам парламентария, пришло почти на 40% меньше.

Ранее стало известно, что летчики-испытатели в России получают пенсию в среднем более 174 тыс. рублей в месяц по состоянию на 1 апреля 2026 года. Численность таких граждан всего одна тысяча человек.

