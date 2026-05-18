Кошатникам рассказали, какие лекарства нужны при поездке с питомцем на дачу

Зоопсихолог Капустина: при поездке с кошкой на дачу надо взять хлоргексидин

При поездке на дачу с кошкой важно не забыть взять с собой хлоргексидин для обработки возможных ран, заявила NEWS.ru зоопсихолог Светлана Капустина. По ее словам, также следует положить в аптечку средства от диареи и успокоительное.

Если вы едете с кошкой на дачу, то необходимо заранее провести обработку от клещей и блох, минимум за сутки, а лучше за трое. С собой стоит прихватить антигистаминные средства, перекись водорода и хлоргексидин на случай, если питомец поранится. Также понадобятся лекарства от диареи и вазелиновое масло на случай запора. Это обязательный набор. Дальше в зависимости от состояния здоровья животного стоит положить в аптечку препараты, которые выписаны ветврачом. Можно также прихватить успокоительное, а можно обойтись феромонами и успокаивающими мелодиями, это зависит от темперамента любимца, — поделилась Капустина.

Ранее ветеринар Марианна Онуфриенко заявила, что перед поездкой на дачу важно убедиться в актуальности прививок у питомца. Она также посоветовала внимательно читать инструкции к средствам от клещей.

Максим Кирсанов
Софья Якимова
