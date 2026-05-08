Россиянам рассказали, как подготовить собаку к поездке на дачу Ветеринар Онуфриенко: собаку нужно вакцинировать перед поездкой на дачу

Перед поездкой на дачу стоит проверить актуальность прививок питомца, заявила доктор ветеринарных наук и эксперт Центра изучения питания и благополучия животных Марианна Онуфриенко. В разговоре с «Вечерней Москвой» специалист подчеркнула, что также нужно регулярно обновлять защиту от клещей.

Вакцинация — это процедура, которая должна проводиться раз в год. А вот защита от клещей должна своевременно обновляться в теплое время года — с весны по осень. Это могут быть такие средства, как капли на холку, спреи или репеллентный ошейник. Их действие длится до нескольких месяцев, поэтому внимательно изучайте инструкции по применению, чтобы сохранить здоровье питомца и свое спокойствие, — пояснила ветеринар.

Также заранее можно обработать дачный участок, посоветовала специалист. Онуфриенко уточнила, что при перевозке питомца нужно поместить либо в специальный гамак, либо в переноску. По дороге рекомендуется не забывать поить собаку и делать остановки.

Ранее кинолог Владимир Голубев заявил, что самым опасным растением для собак в летний период является заячий ячмень, семена которого могут нанести серьезный вред здоровью животного. Голубев также отметил опасность луковичных цветов, ирисов и других растений, содержащих ядовитые вещества.