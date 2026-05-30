30 мая 2026 в 12:55

Китайский гонщик скончался после аварии на ралли

Гонщик Чжан Сюцзюнь умер из-за травм, полученных в ДТП во время ралли-марафона

Фото: Xin Yuewei/XinHua/Global Look Press
Китайский гонщик Чжан Сюцзюнь умер из-за травм, полученных в ДТП во время ралли-марафона «Такла-Макан», сообщило агентство Xinhua. Авария произошла на восьмом этапе соревнования. Мужчину доставили в больницу в тяжелом состоянии, врачи не смогли его спасти.

Ралли «Такла-Макан» проходит с 16 мая до 1 июня. В нем участвуют представители разных стран, в том числе из России. Общая протяженность трассы составляет около 8 тыс. километров.

Ранее британский мотоциклист Дэниел Ингам разбился насмерть во время гонки Isle of Man TT. Он стал 271-м гонщиком, погибшим на этой трассе. Ингаму было всего лишь 33 года. Известно, что спортсмен имел более чем десятилетний опыт выступлений на горной трассе, а также выиграл престижный Senior MGP в 2024 году.

До этого американский автогонщик Кайл Буш ушел из жизни в возрасте 41 года. Причина смерти не раскрывается. Уточняется, что спортсмен был госпитализирован из-за тяжелого заболевания. Буш выступал в высшей серии Национальной ассоциации гонок серийных автомобилей (NASCAR) с 2003 года. За свою карьеру он дважды становился чемпионом главного кубка — в 2015 и 2019 годах.

