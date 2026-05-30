Эстония установила на восточной границе первые устройства защиты от БПЛА

Эстония установила на восточной границе первые устройства защиты от дронов, заявил министр внутренних дел страны Игорь Таро. Он уточнил, что они исправно работают, передает эстонская телерадиокомпания ERR.

Уже оборудованы три участка сухопутной границы между пунктом пропуска Лухамаа и точкой стыка границ Эстонии, Латвии и России, указал министр. По его словам, строительство противодроновых систем ведется возле Саатсетского сапога (участка российской границы, который заходит на территорию Эстонии) и вдоль реки Пиуза (русскоязычное обозначение — Пижма).

Ранее глава МИД Эстонии Маргус Цахкна голословно возложил на Россию ответственность за инцидент с украинским беспилотником, который румынский истребитель F-16 сбил над территорией страны Балтии. Он отметил, что Таллин не давал Киеву разрешения на использование своего воздушного пространства.

Тем временем полковник в отставке военный эксперт Анатолий Матвийчук предположил, что истребитель F-16, патрулировавший воздушное пространство НАТО над Балтийским морем, уничтожил украинский беспилотник для защиты территории Альянса, а не в интересах России. По его словам, это произошло в рамках предупреждения РФ странам Балтии о неминуемом ответе, которое было сделано перед 9 Мая.