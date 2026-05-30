Профессор объяснил, почему ядерная война перестала быть чем-то далеким

30 мая 2026 в 14:00

Профессор Сянцин: угроза ядерной войны перестала быть чем-то далеким

Угроза ядерной войны перестала быть чем-то далеким и абстрактным, заявил профессор Университета обороны Народно-освободительной армии Китая Мэн Сянцин на форуме по безопасности «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре. По его словам, в мире растет риск глобального ядерного конфликта — в ходе последних конфликтов стороны неоднократно прибегали к сигналам ядерного сдерживания, передает РИА Новости.

Растет риск глобального ядерного конфликта. В ходе последних конфликтов стороны неоднократно прибегали к сигналам ядерного сдерживания, — отметил Сянцин.

Эксперт напомнил, что во время палестино-израильского конфликта один из министров правительства Израиля шокирующим образом допустил возможность применения ядерного оружия в секторе Газа. Это, по его мнению, доказывает, что угроза вовсе не абстрактна. Он также отметил, что международные режимы контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения серьезно ослабли.

Кроме того, профессор указал, что в рамках соглашения AUKUS Австралия развивает программу атомных подводных лодок. Вместе с тем Япония стремится пересмотреть пацифистскую конституцию и три неядерных принципа, добиваясь возможности размещать ядерное оружие на своей территории.

Ранее секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу заявил, что Австралия может получить ядерное оружие из-за участия в военном блоке AUKUS. По его словам, Токио и Сеул также намерены разместить у себя американские ядерные боеголовки.

