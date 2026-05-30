ПМЭФ — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
30 мая 2026 в 14:48

Проливные дожди размыли дамбу в Дагестане

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Проливные дожди размыли дамбу у дагестанского села Ахты, под угрозой подтопления оказались прибрежные земли, частные дома и республиканская трасса, сообщает ГУ МЧС России по Дагестану. По данным ведомства, 29–30 мая на въезде в село размыло и опрокинуло стометровую габионную дамбу.

Из-за сильных дождей 29–30 мая на въезде в село Ахты размыло и опрокинуло габионную дамбу длиной 100 метров. Еще 100 метров дамбы находятся под угрозой разрушения, — говорится в сообщении.

В случае ухудшения ситуации в зону подтопления могут попасть поля, частные домовладения, газопровод, линии электропередачи и региональная трасса, уточнили спасатели. Прямой угрозы дороге и жителям в настоящее время нет. Для оценки обстановки на место выехали глава района и сотрудники МЧС России.

Ранее в Дагестане на фоне многодневных дождей обрушился мост — в воду упали сразу несколько пролетов 17-арочной конструкции. Уровень воды в реке Чирахчай поднялся на фоне ливней.

Регионы
Дагестан
дамбы
дожди
подтопления
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На выборах президента Колумбии определились первые лидеры
В аэропортах запускают необычный эксперимент для пассажиров
Семьи с двумя и более детьми смогут оформить новую налоговую выплату
В Брянской области определился явный фаворит праймериз
Макрон принял команду ПСЖ в Елисейском дворце
Стало известно, кто выиграл чемпионат мира по хоккею
Москвичам объявили желтый уровень погодной опасности
Володин лидирует на праймериз ЕР в Саратовской области
Раскрыто число погибших от атак США якобы по катерам наркоторговцев
В Германии призвали Израиль и «Хезболлу» прекратить огонь
СК РФ возбудил уголовное дело после массового отравления в кафе Пятигорска
Волгоградский аэропорт закрылся
Глава Пятигорска раскрыл новые подробности после отравления в кафе
Иран восстановил доступ к большинству подземных ракетных объектов
В Минске увидели тревожный сигнал в планах Запада на 2030 год
В Wildberries поставили точку в слухах о крупной покупке
Более 10 млн человек приняли участие в голосовании ЕР
Иран ответил на новые условия Трампа
В центре Еревана прошел многотысячный митинг оппозиционного блока «Армения»
Число пострадавших после атаки ВСУ на Геническ увеличилось
Дальше
Самое популярное
Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Общество

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут

Посадите в грунт в мае — в июне клумба в белых кружевных шапках. Многолетник цвета первого снега для изысканных клумб
Общество

Посадите в грунт в мае — в июне клумба в белых кружевных шапках. Многолетник цвета первого снега для изысканных клумб

Перетираю пачку масла и пачку творога: пеку творожные розочки — нежное и простое печенье к чаю и кофе
Общество

Перетираю пачку масла и пачку творога: пеку творожные розочки — нежное и простое печенье к чаю и кофе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.