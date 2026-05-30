Проливные дожди размыли дамбу в Дагестане

Проливные дожди размыли дамбу у дагестанского села Ахты, под угрозой подтопления оказались прибрежные земли, частные дома и республиканская трасса, сообщает ГУ МЧС России по Дагестану. По данным ведомства, 29–30 мая на въезде в село размыло и опрокинуло стометровую габионную дамбу.

Еще 100 метров дамбы находятся под угрозой разрушения, — говорится в сообщении.

В случае ухудшения ситуации в зону подтопления могут попасть поля, частные домовладения, газопровод, линии электропередачи и региональная трасса, уточнили спасатели. Прямой угрозы дороге и жителям в настоящее время нет. Для оценки обстановки на место выехали глава района и сотрудники МЧС России.

Ранее в Дагестане на фоне многодневных дождей обрушился мост — в воду упали сразу несколько пролетов 17-арочной конструкции. Уровень воды в реке Чирахчай поднялся на фоне ливней.