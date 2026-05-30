30 мая 2026 в 11:41

Депутат предложил поощрять россиян за поездки в Крым, Дагестан и на Алтай

В Госдуме предложили возвращать до 65 тыс. рублей за отдых в России

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Расходы на туристические поездки по России нужно включить в перечень социальных налоговых вычетов, заявил зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш. По словам парламентария, которые приводит ТАСС, максимальный размер возврата для семьи может составить 65 тыс. рублей.

Сейчас на рынке остались только локальные акции от банков, а также инициативы отдельных регионов. При этом спрос на внутренний туризм колоссальный: россияне все чаще выбирают для отпуска Калининград, Камчатку, Алтай, Дагестан или Крым. Но путешествие по стране, особенно с детьми, бьет по бюджету. Пора вернуть государственную поддержку, но в новом формате — налогового вычета за отдых внутри России, — сказал парламентарий.

По его словам, максимальная сумма, с которой можно будет получить возврат, составит 250 тыс. рублей в год на одного работающего члена семьи. Большинство россиян смогут вернуть 13% от этой суммы — до 32,5 тыс. рублей, а семья с двумя работающими родителями — до 65 тыс. рублей в год. Панеш предложил включить в вычет траты на отели, санатории, базы отдыха и хостелы, а также расходы на авиабилеты и поездки на поезде, включая «Сапсан».

Ранее кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин заявил, что россияне могут получить до 13 тыс. рублей в качестве налогового вычета на детей. Он напомнил, что предельный доход, до достижения которого сохраняется право на налоговый вычет, составляет 450 тыс. рублей.

