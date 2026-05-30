30 мая 2026 в 11:54

В Турции задумались о разрыве связей с Евросоюзом

Разведка Турции не исключила выход Анкары из Таможенного союза с ЕС

Турция может покинуть Таможенный союз с Евросоюзом, если его правила не будут обновлены, считает разведка страны. По ее информации, которую приводит канал TRT Haber, государству следует придерживаться автономии в вопросе свободной торговли.

Также в разведке не исключили, что Турции придется искать альтернативные рынки и инвестиционные возможности. В том числе в Азии, Африке и Латинской Америке. Кроме того, государству необходимо ускорить инвестиции в цифровую трансформацию в ИИ, добавили журналисты.

Ранее Великобритания и Европейский союз раскрыли первые детали соглашения, направленного на упрощение экспорта продуктов питания. Договоренность знаменует собой окончание так называемых колбасных войн, которые начались после выхода Соединенного Королевства из ЕС в 2020 году.

Также Министерство торговли США решило не вводить антидемпинговые и компенсационные пошлины на импорт необработанного палладия из России. Комиссия пришла к выводу, что поставки российского сырья не наносят ущерба американской промышленности.

