Удары по Украине сегодня, 30 мая: какие цели ВСУ поражены, последствия

Вооруженные силы России 30 мая нанесли удары по объектам военной и критической инфраструктуры на Украине, сообщают военные корреспонденты. Что об этом известно, какие цели были поражены?

Что известно об ударах по объектам на Украине 30 мая

ВС РФ в ночь на 30 мая нанесли удары по объектам военной и энергетической инфраструктуры на Украине, заявил военный блогер Олег Царев в авторском Telegram-канале.

«В Шостке Сумской области, судя по тепловым меткам на карте FIRMS, под ударом были цеха завода „Импульс“. Группа из 15 „Гераней“ поразила цель в Черном море, напротив Ильичевска Одесской области. Также в городе Коростень Житомирской области поражены несколько целей. В Ровенской области после массированных ударов „Гераней“ зафиксирован пожар: в небо поднимается огромный столб дыма», — отметил он.

В Черниговской области, по данным Царева, в ночь на 30 мая были нанесены удары беспилотниками «Герань» по целям в Прилуках и Сновске.

«По данным акционерной компании „Нафтогаз Украины“, удары по нефтегазовой инфраструктуре Украины наносятся круглосуточно. Поражены объекты в Харьковской, Сумской, Полтавской и Днепропетровской области. В Киевской области прошлой ночью поражена Иванковская биоэнергетическая ТЭС — одна из крупнейших электростанций на биотопливе в Восточной Европе. Объект введен в эксплуатацию в 2016 году. Общая сумма европейских инвестиций составила около $40 млн», — добавил военный блогер.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что всего в период с 29 на 30 мая зафиксировано не менее 37 эпизодов ударов. По его данным, цели были поражены в Сумской, Черниговской, Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Киевской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской и Житомирской областях.

В Сумской области, как уточнил Лебедев, удары были нанесены по приграничной логистике, пунктам управления БПЛА, военным складам и маршрутам снабжения ВСУ; в Черниговской области — по железнодорожной инфраструктуре и позициям мобильных групп ПВО и БПЛА; в Одесской области — по портовой логистике и инфраструктуре морских беспилотников; в Николаевской области — по прибрежной инфраструктуре и объектам обеспечения беспилотных операций.

В Днепропетровской области целями стали объекты железнодорожной инфраструктуры, центры подготовки и снабжения ВСУ; в Киевской — аэродромная инфраструктура, склады, командные пункты, объекты ПВО.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Читайте также:

Дождь со снегом, холод и возвращение тепла: погода в Москве в выходные

Знойный воздух, температура выше +30 и грозы: погода в Москве летом

Оттепели, мороз до −25 градусов и мощные снегопады: погода в Москве зимой