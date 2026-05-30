ПМЭФ — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
30 мая 2026 в 08:00

«Кротовые норы» под Запорожьем, успехи в ДНР: новости СВО к утру 30 мая

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ
Подписывайтесь на нас в MAX

ВСУ заминировали трассу «Новороссия», российские десантники выкурили украинских солдат из «кротовых нор» под Запорожьем, ВС РФ вплотную подошли к Пришибу под Святогорском в ДНР. Самые важные темы дня по ситуации на Украине — в утренней сводке NEWS.ru.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к вечеру 29 мая, читайте в материале NEWS.ru.

ВСУ заминировали трассу «Новороссия»

Украинские военные применили комплексную систему дистанционного минирования на трассе «Новороссия» в районе Бердянского муниципального округа Запорожской области. БПЛА противника сбрасывает взрывное устройство, которое детонирует при фиксации движения.

Украине, по словам властей региона, такими методами не удастся создать блокаду Запорожской и Херсонской областей. Кроме того, цели деморализовать жителей Донбасса и Новороссии не будут достигнуты. Водителей призвали быть предельно внимательными, избегать обочин и подозрительных предметов, а также ограничить поездки без острой необходимости.

Атака ВСУ на Белгородскую область унесла жизни двух человек

В поселке Октябрьский Белгородского округа FPV-дрон Вооруженных сил Украины атаковал автомобиль, сообщил оперштаб региона. В результате удара два человека погибли на месте, еще двое получили ранения.

По предварительным данным, у пострадавших диагностированы акубаротравма и слепое осколочное ранение шеи. Оба мужчины доставлены в больницу для обследования.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские десантники выкурили ВСУ из «кротовых нор» под Запорожьем

Штурмовые группы 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии группировки войск «Днепр» вскрыли и уничтожили разветвленную систему подземных укреплений противника на Запорожском направлении, сообщили в Минобороны России. Подобная сеть туннелей — часть «кротовой тактики» ВСУ, позволяющая резервам скрытно маневрировать и внезапно появляться в тылу.

Выкуривание украинских военных проходило с помощью термобарических гранат и усиленных зарядов взрывчатки. Десантники закладывали их в вентиляционные отверстия и устья подземных лазов. По данным радиоперехвата, командиры ВСУ обсуждали провал обороны опорного пункта и значительные санитарные потери.

Российский стрелок вытащил товарища из-под обстрела ВСУ

Старший стрелок ефрейтор Владислав Котик эвакуировал раненого сослуживца, попавшего под атаку украинских беспилотников. Боец незамедлительно ринулся к товарищу, находящемуся в критической ситуации, по первому приказу командира.

В российском военном ведомстве рассказали, что Котик в составе штурмовой группы выполнял боевую задачу по проведению рекогносцировки. В процессе работы на месте одна из групп попала под атаку вражеских беспилотников. Получив приказ командира на эвакуацию раненого, стрелок незамедлительно ринулся к нему, оказал медицинскую помощь и вытащил с поля боя.

ВС РФ вплотную подошли к Пришибу под Святогорском в ДНР

Российские военнослужащие, расширив зону контроля, продвинулись к населенному пункту Пришиб под Святогорском в Донецкой Народной Республике, сообщил военный эксперт Андрей Марочко. От Яровой бойцы сместились южнее к реке Нитриус. Минобороны России данную информацию не комментировало.

По словам эксперта, ВС РФ от украинской армии разделяет только водная преграда. Российские войска продолжают наступление на данном участке.

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Полиция и военные ищут украинских уклонистов в автоцистернах

Украинские полицейские и военные на пограничном пункте пропуска Паланка (граница с Молдавией) проверяют автомобильные цистерны на предмет наличия уклоняющихся от мобилизации. В Сети появились соответствующие видеоролики.

На одном из них двое мужчин в военной форме осматривают емкости в поисках уклонистов. Процедура завершается неудачей, и военные переходят к другим цистернам.

Читайте также:

Захарова обвинила Запад в разрешении Зеленскому применять любое оружие

Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 30 мая

Зеленский готовит кадровые чистки: Буданов, Сырский — кого уберут подальше

Регионы
Украина
СВО
ВС РФ
ДНР
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В аэропортах запускают необычный эксперимент для пассажиров
Семьи с двумя и более детьми смогут оформить новую налоговую выплату
В Брянской области определился явный фаворит праймериз
Макрон принял команду ПСЖ в Елисейском дворце
Стало известно, кто выиграл чемпионат мира по хоккею
Москвичам объявили желтый уровень погодной опасности
Володин лидирует на праймериз ЕР в Саратовской области
Раскрыто число погибших от атак США якобы по катерам наркоторговцев
В Германии призвали Израиль и «Хезболлу» прекратить огонь
СК РФ возбудил уголовное дело после массового отравления в кафе Пятигорска
Волгоградский аэропорт закрылся
Глава Пятигорска раскрыл новые подробности после отравления в кафе
Иран восстановил доступ к большинству подземных ракетных объектов
В Минске увидели тревожный сигнал в планах Запада на 2030 год
В Wildberries поставили точку в слухах о крупной покупке
Более 10 млн человек приняли участие в голосовании ЕР
Иран ответил на новые условия Трампа
В центре Еревана прошел многотысячный митинг оппозиционного блока «Армения»
Число пострадавших после атаки ВСУ на Геническ увеличилось
Трагедия на трассе под Пермью унесла жизни четырех человек
Дальше
Самое популярное
Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Общество

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут

Посадите в грунт в мае — в июне клумба в белых кружевных шапках. Многолетник цвета первого снега для изысканных клумб
Общество

Посадите в грунт в мае — в июне клумба в белых кружевных шапках. Многолетник цвета первого снега для изысканных клумб

Перетираю пачку масла и пачку творога: пеку творожные розочки — нежное и простое печенье к чаю и кофе
Общество

Перетираю пачку масла и пачку творога: пеку творожные розочки — нежное и простое печенье к чаю и кофе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.