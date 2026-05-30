«Кротовые норы» под Запорожьем, успехи в ДНР: новости СВО к утру 30 мая

ВСУ заминировали трассу «Новороссия», российские десантники выкурили украинских солдат из «кротовых нор» под Запорожьем, ВС РФ вплотную подошли к Пришибу под Святогорском в ДНР. Самые важные темы дня по ситуации на Украине — в утренней сводке NEWS.ru.

ВСУ заминировали трассу «Новороссия»

Украинские военные применили комплексную систему дистанционного минирования на трассе «Новороссия» в районе Бердянского муниципального округа Запорожской области. БПЛА противника сбрасывает взрывное устройство, которое детонирует при фиксации движения.

Украине, по словам властей региона, такими методами не удастся создать блокаду Запорожской и Херсонской областей. Кроме того, цели деморализовать жителей Донбасса и Новороссии не будут достигнуты. Водителей призвали быть предельно внимательными, избегать обочин и подозрительных предметов, а также ограничить поездки без острой необходимости.

Атака ВСУ на Белгородскую область унесла жизни двух человек

В поселке Октябрьский Белгородского округа FPV-дрон Вооруженных сил Украины атаковал автомобиль, сообщил оперштаб региона. В результате удара два человека погибли на месте, еще двое получили ранения.

По предварительным данным, у пострадавших диагностированы акубаротравма и слепое осколочное ранение шеи. Оба мужчины доставлены в больницу для обследования.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские десантники выкурили ВСУ из «кротовых нор» под Запорожьем

Штурмовые группы 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии группировки войск «Днепр» вскрыли и уничтожили разветвленную систему подземных укреплений противника на Запорожском направлении, сообщили в Минобороны России. Подобная сеть туннелей — часть «кротовой тактики» ВСУ, позволяющая резервам скрытно маневрировать и внезапно появляться в тылу.

Выкуривание украинских военных проходило с помощью термобарических гранат и усиленных зарядов взрывчатки. Десантники закладывали их в вентиляционные отверстия и устья подземных лазов. По данным радиоперехвата, командиры ВСУ обсуждали провал обороны опорного пункта и значительные санитарные потери.

Российский стрелок вытащил товарища из-под обстрела ВСУ

Старший стрелок ефрейтор Владислав Котик эвакуировал раненого сослуживца, попавшего под атаку украинских беспилотников. Боец незамедлительно ринулся к товарищу, находящемуся в критической ситуации, по первому приказу командира.

В российском военном ведомстве рассказали, что Котик в составе штурмовой группы выполнял боевую задачу по проведению рекогносцировки. В процессе работы на месте одна из групп попала под атаку вражеских беспилотников. Получив приказ командира на эвакуацию раненого, стрелок незамедлительно ринулся к нему, оказал медицинскую помощь и вытащил с поля боя.

ВС РФ вплотную подошли к Пришибу под Святогорском в ДНР

Российские военнослужащие, расширив зону контроля, продвинулись к населенному пункту Пришиб под Святогорском в Донецкой Народной Республике, сообщил военный эксперт Андрей Марочко. От Яровой бойцы сместились южнее к реке Нитриус. Минобороны России данную информацию не комментировало.

По словам эксперта, ВС РФ от украинской армии разделяет только водная преграда. Российские войска продолжают наступление на данном участке.

ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Полиция и военные ищут украинских уклонистов в автоцистернах

Украинские полицейские и военные на пограничном пункте пропуска Паланка (граница с Молдавией) проверяют автомобильные цистерны на предмет наличия уклоняющихся от мобилизации. В Сети появились соответствующие видеоролики.

На одном из них двое мужчин в военной форме осматривают емкости в поисках уклонистов. Процедура завершается неудачей, и военные переходят к другим цистернам.

