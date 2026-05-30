В США увидели признаки усиления контроля ультранационалистов над Зеленским NR: Зеленский исчерпал мобилизационный ресурс и поставил на ультранационалистов

Публичное чествование президентом Владимиром Зеленским лидеров украинских радикалов свидетельствует об усилении контроля ультранационалистов над ним на фоне острого дефицита людских ресурсов, пишет американский журнал National Review. Автор статьи связывает это с участием Зеленского в перезахоронении одного из лидеров Организации украинских националистов (ОУН, организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) Андрея Мельника в Киевской области.

Считается, что это плохой знак: во-первых, это означает, что ультранационалисты получают все больше власти над Зеленским. <…> Во-вторых, это, вероятно, признак отчаянной проблемы Украины с людскими ресурсами. Не имея возможности набирать людей, покинувших страну. <…> Киев все больше и больше делает ставку на эту ультрас-фракцию, обещая ее членам чистую, освященную Украину, — говорится в материале.

Журнал отмечает, что Мельник, которому Зеленский отдавал почести, был еще более экстремистским, чем Степан Бандера. Такие действия накладывают отпечаток на репутацию страны. Перезахоронение уже вызвало осуждение со стороны Польши и Израиля, и в целом новостные сообщения, по мнению National Review, создают зловещую картину перспектив Украины.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова выразила мнение, что Киев такими темпами скоро дойдет до эксгумации Степана Бандеры и ветерана дивизии СС «Галичина» Ярослава Гуньки. Она привела цитату из обращения Зеленского, где он назвал «моральным долгом» вернуть прах военных, захороненных за границей.