Публичное чествование президентом Владимиром Зеленским лидеров украинских радикалов свидетельствует об усилении контроля ультранационалистов над ним на фоне острого дефицита людских ресурсов, пишет американский журнал National Review. Автор статьи связывает это с участием Зеленского в перезахоронении одного из лидеров Организации украинских националистов (ОУН, организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) Андрея Мельника в Киевской области.
Считается, что это плохой знак: во-первых, это означает, что ультранационалисты получают все больше власти над Зеленским. <…> Во-вторых, это, вероятно, признак отчаянной проблемы Украины с людскими ресурсами. Не имея возможности набирать людей, покинувших страну. <…> Киев все больше и больше делает ставку на эту ультрас-фракцию, обещая ее членам чистую, освященную Украину, — говорится в материале.
Журнал отмечает, что Мельник, которому Зеленский отдавал почести, был еще более экстремистским, чем Степан Бандера. Такие действия накладывают отпечаток на репутацию страны. Перезахоронение уже вызвало осуждение со стороны Польши и Израиля, и в целом новостные сообщения, по мнению National Review, создают зловещую картину перспектив Украины.
Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова выразила мнение, что Киев такими темпами скоро дойдет до эксгумации Степана Бандеры и ветерана дивизии СС «Галичина» Ярослава Гуньки. Она привела цитату из обращения Зеленского, где он назвал «моральным долгом» вернуть прах военных, захороненных за границей.