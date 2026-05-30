ПМЭФ — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
30 мая 2026 в 08:27

В США увидели признаки усиления контроля ультранационалистов над Зеленским

NR: Зеленский исчерпал мобилизационный ресурс и поставил на ультранационалистов

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Christine Olsson/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Публичное чествование президентом Владимиром Зеленским лидеров украинских радикалов свидетельствует об усилении контроля ультранационалистов над ним на фоне острого дефицита людских ресурсов, пишет американский журнал National Review. Автор статьи связывает это с участием Зеленского в перезахоронении одного из лидеров Организации украинских националистов (ОУН, организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) Андрея Мельника в Киевской области.

Считается, что это плохой знак: во-первых, это означает, что ультранационалисты получают все больше власти над Зеленским. <…> Во-вторых, это, вероятно, признак отчаянной проблемы Украины с людскими ресурсами. Не имея возможности набирать людей, покинувших страну. <…> Киев все больше и больше делает ставку на эту ультрас-фракцию, обещая ее членам чистую, освященную Украину, — говорится в материале.

Журнал отмечает, что Мельник, которому Зеленский отдавал почести, был еще более экстремистским, чем Степан Бандера. Такие действия накладывают отпечаток на репутацию страны. Перезахоронение уже вызвало осуждение со стороны Польши и Израиля, и в целом новостные сообщения, по мнению National Review, создают зловещую картину перспектив Украины.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова выразила мнение, что Киев такими темпами скоро дойдет до эксгумации Степана Бандеры и ветерана дивизии СС «Галичина» Ярослава Гуньки. Она привела цитату из обращения Зеленского, где он назвал «моральным долгом» вернуть прах военных, захороненных за границей.

Европа
Украина
Владимир Зеленский
неонацисты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Семьи с двумя и более детьми смогут оформить новую налоговую выплату
В Брянской области определился явный фаворит праймериз
Макрон принял команду ПСЖ в Елисейском дворце
Стало известно, кто выиграл чемпионат мира по хоккею
Москвичам объявили желтый уровень погодной опасности
Володин лидирует на праймериз ЕР в Саратовской области
Раскрыто число погибших от атак США якобы по катерам наркоторговцев
В Германии призвали Израиль и «Хезболлу» прекратить огонь
СК РФ возбудил уголовное дело после массового отравления в кафе Пятигорска
Волгоградский аэропорт закрылся
Глава Пятигорска раскрыл новые подробности после отравления в кафе
Иран восстановил доступ к большинству подземных ракетных объектов
В Минске увидели тревожный сигнал в планах Запада на 2030 год
В Wildberries поставили точку в слухах о крупной покупке
Более 10 млн человек приняли участие в голосовании ЕР
Иран ответил на новые условия Трампа
В центре Еревана прошел многотысячный митинг оппозиционного блока «Армения»
Число пострадавших после атаки ВСУ на Геническ увеличилось
Трагедия на трассе под Пермью унесла жизни четырех человек
Ученые сообщили о прорыве в лечении рака
Дальше
Самое популярное
Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Общество

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут

Посадите в грунт в мае — в июне клумба в белых кружевных шапках. Многолетник цвета первого снега для изысканных клумб
Общество

Посадите в грунт в мае — в июне клумба в белых кружевных шапках. Многолетник цвета первого снега для изысканных клумб

Перетираю пачку масла и пачку творога: пеку творожные розочки — нежное и простое печенье к чаю и кофе
Общество

Перетираю пачку масла и пачку творога: пеку творожные розочки — нежное и простое печенье к чаю и кофе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.