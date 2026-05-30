Приложение российского банка второй день не работает из-за сбоев

Приложение российского банка второй день не работает из-за сбоев Клиенты Промсвязьбанка снова пожаловались на проблемы в работе приложения

Технический сбой произошел в работе сервисов Промсвязьбанка: только за последние 15 минут со стороны клиентов поступило около 100 массовых жалоб, сообщает портал «Сбой.рф». Чаще всего с неполадками сталкивались жители Москвы, Пермского и Красноярского краев, а также Калужской области и Ханты-Мансийского автономного округа.

Днем ранее клиенты банка уже жаловались на проблемы с работой приложения. Воспользоваться им не могли преимущественно клиенты из Москвы, они первыми столкнулись с неполадками.

До этого россияне пожаловались на проблемы в работе сервисов Российских железных дорог. Всего за сутки количество обращений о неполадках достигло 97. Больше всего обращений поступило из Москвы (47%), Санкт-Петербурга (8%) и Воронежской области (6%).

Также с масштабным сбоем столкнулась телекоммуникационная компания «Ростелеком». Чаще всего о проблемах сообщали клиенты из Москвы — 23%, Московской области — 19%, Самарской — 10%.