«Сколько грязи прилетело!»: Михайлов о Меньшове и «Гамлете» с Борисовым

В Чите в рамках Забайкальского международного кинофестиваля (ЗМКФ) состоялся показ спектакля «Невеста напрокат», в котором народный артист России Александр Михайлов выступил как актер и сорежиссер. После премьеры звезда культовых советских лент «Любовь и голуби», «Мужики!», «Одиноким предоставляется общежитие» и других ответил на вопросы NEWS.ru. Планирует ли он посмотреть скандального «Гамлета», снимается ли в лентах об СВО и что думает о будущем России — в материале NEWS.ru.

Происходит ли очищение в культуре, по мнению Александра Михайлова

— Александр Яковлевич, во время пресс-конференции на ЗМКФ вы раскритиковали современное кино за отсутствие смыслов. Какова обстановка в театрах?

— Я считаю, что современным режиссерам надо бережнее относиться к нашей классике. Меня обескураживает, когда они утверждают себя над мировыми произведениями. Впрочем, я не хочу их судить.

— Как специальная военная операция влияет на российскую культурную среду?

Сегодня на СВО рождается новая песенная, стихотворная, прозаическая интонация. Ребята, наши защитники, придут оттуда с новыми темами, основанными на правде. Там, на СВО, по-настоящему обнажаются души, проявляются темы дружбы, любви к Родине.

Скажем, после Второй мировой войны в искусство пришли талантливые поэты, писатели, режиссеры, артисты. Владимир Басов, Станислав Ростоцкий, который снял «А зори здесь тихие», Юрий Никулин — они потрясающие. Я жду, что и сейчас в культуре появятся новые яркие имена.

Кадр из фильма «А зори здесь тихие». В роли Риты Осяниной — актриса Ирина Шевчук (справа), в роли зенитчицы — актриса Ирина Кмит (слева) Фото: РИА Новости

Мне присылают очень много интересных стихов, пьес, которые написаны в зоне СВО. Совсем скоро все [в нашей культуре] будет другим!

Что Александр Михайлов сказал о скандальном «Гамлете»

— Многие актеры сетуют, что сейчас — век продюсеров, а они мешают развитию театрального искусства. Как вы относитесь к этой позиции?

— К сожалению, сегодня действительно век продюсеров. Был период актерского кино и театра, потом настало время режиссеров. Были [действительно великие режиссеры]: Борис Ровенских, Юрий Любимов. А сейчас? Что хочу, то и ворочу. Вкус продюсера не всегда может быть удачным. Я не люблю на эту тему говорить. Надо принимать то, что есть. Когда споришь с дураком, то сам становишься таким же.

— Как относитесь к постановке «Гамлет» в МХТ имени Чехова, где текст Уильяма Шекспира был целиком переосмыслен?

— Я очень люблю актера Юру Борисова, но постановку я не видел. Слышал разные мнения о «Гамлете», но надо самому увидеть, [чтобы судить].

— Художественный руководитель театра имени Марии Ермоловой Олег Меньшиков раскритиковал постановку, заявив, что не каждый спектакль имеет право на существование. Он прав?

— Правильно сказал: не каждый спектакль может существовать, а какие-то постановки показывают по 10–20 лет.

Почему из фильма «Любовь и голуби» вырезали четыре сцены

— Многие фильмы, в которых вы играли, давно стали классикой отечественного кинематографа. Их регулярно повторяют по всем телеканалам — и «Любовь и голуби», и «Мужики!». Так же, как ленты «Ирония судьбы, или С легким паром», «Бриллиантовая рука». Почему советские фильмы имеют такой успех?

— Я и сам не знаю ответ на этот вопрос. И также не знаю, что будет через 15 лет. Вероятнее всего, что их (картины советской классики. — NEWS.ru) так же будут часто показывать на ТВ. При этом сюжеты «Иронии судьбы», как и «Любовь и голуби», где [события] «по пьяни закрутились», почему-то люди любят эту тему. Но за этим всем стоит жизнь, философия, любопытные характеры. Я всегда говорю, что в основе кино должен лежать хороший сценарий.

— Советские картины — это недостижимый идеал для современного кино?

— Все меняется. Повторюсь: мы еще увидим новых гениев. Андрей Тарковский, скажем, не был популярен в СССР. То, что он действительно гений, доказало время. А Владимир Меньшов? Сколько грязи в него прилетело, в чем только не обвиняли! И в «легковесности», и в пошлости [снятых Меньшовым киноисторий].

С огромной теплотой вспоминаю работу с ним. Скажем, на съемках фильма «Любовь и голуби» мы много импровизировали, хулиганили. К слову, наш фильм попал в антиалкогольную кампанию, поэтому из него вырезали четыре сцены.

Снимается ли Александр Михайлов в фильмах об СВО

— Известно, что вы выезжаете на фронт и в госпитали, поддерживая бойцов Вооруженных сил России. Вам предлагали сняться в фильмах об СВО?

— А я уже снимался, в двух. Сейчас сняли под Рязанью еще одну картину о резервистах. Я прикасаюсь к этим темам, но не за все хватаюсь.

— Стоит ли сейчас снимать фильмы об СВО, или должно пройти время для осмысления этих событий?

— Я думаю, мы нуждаемся в фильмах об СВО. Тема России — вечная.

