«Мешочек с песком прилетел в лицо»: Безрукова о шоу ТНТ, МХТ, Борисове

Актриса Ирина Безрукова знакома зрителям по ролям в таких картинах, как «Графиня де Монсоро», «Участок», «Есенин», «Чикатило», «Холоп-3» и многих других. Сейчас ее можно увидеть в новом сезоне шоу «Сокровища императора» на телеканале ТНТ. В эксклюзивном интервью NEWS.ru Безрукова рассказала о закулисье проекта, поделилась мнением о спектакле «Гамлет» в МХТ им. Чехова с Юрой Борисовым в главной роли и объяснила, почему отказалась от модельной карьеры в Париже.

Как Ирина Безрукова снималась в проекте «Сокровища императора» на ТНТ

— Ирина, почему вы согласились участвовать в проекте «Сокровища императора»? Чем привлек проект?

— Я не сразу приняла решение. Я уже снималась в реалити «Последний герой», поэтому понимала, что участие в подобных проектах — физически и психически непростое занятие. К тому же у меня было много работы [в театре и в кино], я сомневалась, что смогу найти свободное время в графике.

Но все же мне удалось разобраться со своей занятостью и отправиться в путешествие. Было интересно погрузиться в атмосферу Китая и, не зная языка, пообщаться с местными жителями.

Мне очень нравится Китай. Впервые я оказалась там, когда снималась в фильме «Волшебный портрет». Это был первый советско-китайский проект, сказка. Съемки проходили на студии «Жемчужина» в Гуанчжоу.

Актриса Ирина Безрукова и Станислав Влайку на съёмках шоу «Сокровища императора» Фото: Пресс-служба ТНТ

— Что было самым сложным для вас на съемках «Сокровищ»?

— Когда мы долетели до Китая, мы даже не знали, в каком городе будут проходить съемки, кто еще будет принимать участие. Словом, уравнение со всеми неизвестными.

Для меня было сложно есть острую еду. Сычуаньская кухня считается самой острой в мире. Возникало ощущение, что я делаю ингаляцию над кипящим бульоном — настолько много острого перца, глаза щипало…

Физически было сложно, особенно в те дни, когда моросил дождь. Вы когда-нибудь пробовали в туман, в пронизывающий холод и дождь ехать на велосипеде над пропастью? А нам надо было четыре раза проехать по тросу. Я на велосипеде-то не особо хорошо езжу, если честно. С детства их не люблю, а тут надо было проехать над пропастью и потом еще решать головоломки.

Мышцы в течение первого съемочного дня превратились в камень, а ноги были растерты до кровяных волдырей. Но мы продолжали каждый день вставать, клеить лейкопластыри и соревноваться.

А еще на одном из заданий мне килограммовый мешочек с песком прилетел в лицо.

— С кем из участников у вас сложились самые добрые отношения? Кто раскрылся для вас с новой стороны?

— До съемок я знала только Илью Глинникова и немного была знакома с Викой Дайнеко. С остальными мы познакомились уже на проекте. Отношения со всеми сложились хорошие, дружелюбные.

Как Безрукова подрабатывала в 1990-е у Сергея Зверева

— В прежних интервью вы рассказывали, что в 1990-е годы снимались за скромные гонорары, «денег едва хватало на самое необходимое». Что придавало вам веру в себя? Были ли мысли сменить профессию?

— 1990-е были непростыми. Магазинные полки были пустыми. Люди, которые жили в то время, помнят талончики на масло, хозяйственные товары, на алкоголь и табак. Алкогольные и табачные я, помню, меняла у соседа на талоны на еду, поскольку не курю и не выпиваю.

Профессию поменять? Да, такие мысли были. Я даже выучилась на консультанта по косметике. Пробовала заниматься продажами, однако быстро поняла, что это не мое. Зато я научилась правильно ухаживать за лицом.

Также я подрабатывала моделью в одной крупной парикмахерской компании. Работала с Сергеем Зверевым. Ходила по подиуму. Все это были небольшие подработки. Потом начала понемногу сниматься в кино.

Кто лучший Есенин — Сергей Безруков или Александр Петров

— Вы снялись в фильме Клима Шипенко «Декабрь» о Сергее Есенине. Удалось ли исполнителю главной роли Александру Петрову, на ваш взгляд, передать сложность характера Есенина? Чем Есенин Петрова отличается от Есенина Сергея Безрукова, который также перевоплощался в поэта в кино и на сцене?

— Когда Клим Шипенко пригласил меня на пробы, он сказал: «Ирочка, выбирай, есть две равноценные роли, но они небольшие. В центре сюжета — история о последних днях жизни поэта. Смотри, какая [роль] тебе нравится».

Я спросила, кто играет главную роль. Клим говорит: «Они хотят знать, снимается ли у меня Сергей Безруков? Нет. Но если спросят, то я буду всем отвечать, что Безруков не снимается, у меня снимается Безрукова!»

Все посмеялись, и тут я увидела Сашу Петрова. Он тоже гримировался для кинопроб. Саша немного набрал вес, у него были отросшие светлые волосы. Мы давно с ним знакомы, но я никогда не замечала его сходства с Есениным. Когда начались съемки и он вошел в кадр, я подумала: «Боже, а ведь что-то, наверное, есть в этом внутреннем надрыве, в этой искристости». В моем представлении Есенин был как шампанское. В нем много энергии, страсти, молодость и бесшабашность.

Пока я еще не видела фильм, поэтому не могу сравнивать Сергея и Сашу.

Что Безрукова рассказала о работе с Олегом Табаковым

— Вы играли в культовом спектакле «Обыкновенная история» в театральной студии Олега Табакова. Каким вам запомнился Олег Павлович? Что дал опыт работы с ним?

— Доброжелательный, уверенный в себе. Мэтр, глыба. Человек-эпоха.

Относился к артистам как к своим детям. Если журил кого-то, то посмеивался по-доброму. Я ни разу не видела его в дурном настроении, хотя он мог и отчитывать кого-то. Но, как правило, он это делал очень смешно, а тем, кого отчитывали, было как-то неловко.

Олег Павлович всегда ко мне относился по-доброму. Когда я перестала работать у него в театре, мы через год увиделись на «Кинотавре», куда он приехал с Мариной Зудиной. Он подошел, спросил: «Ну как ты, что делаешь? Я же тебе говорил, что ты — талантливая девочка».

А однажды я пришла на спектакль к коллегам в МХТ и принесла черешню. Он — человек из голодного военного времени, все знали, что Олег Павлович любил покушать. Он что-то говорил артистам, давал наставления перед спектаклем и с удовольствием ел эту черешню прямо за кулисами.

Я с благодарностью вспоминаю время, проведенное в его театре. Тогда «Табакерка» была культовой, там работали [Владимир] Машков, [Евгений] Миронов и многие другие актеры, которых мы знаем и любим.

Почему артисты МХАТа не собираются «съесть» Сергея Безрукова

— Сергей Безруков, руководитель Губернского театра, в котором вы служите много лет, с недавних пор является и художественным руководителем МХАТа имени Горького. Режиссер Андрей Житинкин предположил, что коллектив МХАТа — сложный, Безрукова попытаются «съесть». Сумеет ли Сергей Витальевич наладить отношения с новой труппой?

— Никто никого «есть» точно не собирается. Наоборот, артисты очень обрадовались назначению Сергея Безрукова. Сейчас идет ремонт здания, но у нас уже состоялся первый совместный концерт в День Победы на ступенях МХАТа имени Горького. Артисты Губернского театра и артисты труппы МХАТа имени Горького безвозмездно сделали музыкальный перформанс для всех желающих. На Тверском бульваре людей было очень много, видимо-невидимо.

Я в одном из антрепризных спектаклей играю с актрисой МХАТа Ириной Линдт. Мы дружны, я знаю ее много лет. Да и многих других артистов МХАТа знаю. И все очень дружелюбно, мирно происходит [отношения между двумя труппами]. На данный момент никаких проблем нет.

Что Ирина Безрукова думает о спектакле «Гамлет» с Юрой Борисовым

— В спектакле «Гамлет» МХТ имени Чехова Юра Борисов выходит к зрителям в костюме из фольги и играет в теннис на сцене. Как вы относитесь к нестандартным прочтениям классических произведений? Чего ждете от Борисова, который дебютировал на театральной сцене?

— Я пока не видела спектакль — только фотографии в интернете. Мне казалось, что фольга использовалась только для фотосессии. Но если она часть костюма — тоже интересное решение. Сценография, доспехи из фольги — почему нет? «Весь мир — театр, и люди в нем актеры», — сказал когда-то сам великий Шекспир. Я жду от Юры классных ролей. Очень здорово, что он сейчас находится в России, а не на Западе. У него явно были возможности работать в другой стране. Но он выходит на [российскую] сцену, снимается на родине, это делает ему честь.

Не так давно на премии «Ника» они с супругой вели одну из номинаций. Зал встретил Юру очень бурными аплодисментами. Хороший актер Юра Борисов. Мне кажется, он — один из самых органичных артистов у нас в кино.

Почему Ирина Безрукова отказалась работать моделью во Франции

— Вы тоже могли сделать карьеру на Западе — в модельном бизнесе, вас же приглашали во Францию. Почему отказались? Испытывали ли сожаления по этому поводу?

— Да, шанс был. Я даже сначала не поверила. Подумала, что так не может быть. В то время только приподнялся «железный занавес». И тут мне предлагают работу в Париже!

Главное условие заключалось в том, что уехать нужно было на год. Я сразу спросила, смогу ли забрать с собой двухлетнего сына и нанять няню. Мне ответили, что это исключено: не будет хватать времени на ребенка из-за плотного графика. Я уточнила, смогу ли брать его с собой туда, где буду работать. Но снова услышала отказ. Тогда я сказала, что не поеду. Никогда об этом не пожалела. Я не могла оставить малыша.

Что помогает Ирине Безруковой сохранять силу духа в сложные времена

— Певица Наталья Штурм предложила на «Госуслугах» создать платформу для знакомств людей, которые хотят построить семью. Как вы считаете, это хорошая идея?

— Почему нет? Я знаю несколько пар, которые нашли друг друга в интернете.

Хотя лично мне не очень близок такой подход, я не понимаю, как можно встретить любовь на сайтах знакомств. С другой стороны, люди же знакомятся в большом городе, и при первой встрече они ничего не знают друг о друге. Человек может говорить о себе все что угодно и оказаться вообще непонятно кем — как хорошим и достойным мужчиной, так и мошенником или соискателем, скажем так, места проживания в Москве.

— На что следует обращать внимание при знакомстве с мужчиной, чтобы потом не разочароваться? Какие самые необычные поступки совершали ради вас поклонники?

— При знакомстве с мужчиной не нужно торопиться. Надо дать себе время на то, чтобы узнать его получше. Можно отправиться вместе в поход. Хорошо бы увидеть его друзей, узнать, что его интересует по-настоящему. Меня бабушка учила: «Когда тебе мальчик что-то говорит, ты смотри на его друга. Потому что по другу будет сразу видно, врет он или нет». И это действительно бывает заметно.

Мужчины мне дарят цветы, украшения — знаете, бывают такие бусы из разных камешков. Один раз поклонник принес целый пакет с такими браслетиками. Я потом дарила их своим коллегам. Еще мне пишут в соцсетях очень трогательно. Смотрят мои фильмы разных лет, интервью читают, задают вопросы. В общем, у меня очень милые поклонники.

— Что помогает вам сохранять позитивный настрой и силу духа в сложные времена?

— На этот вопрос быстро не ответишь. Пожалуй, я вас переадресую к моей книге, которая называется «Жить дальше». Я написала ее для тех людей, которые не знают, как прожить трагические, тяжелые моменты своей жизни. Она есть в аудиоформате, я сама ее озвучивала. Главное — всегда оставаться человеком, в любой ситуации.

