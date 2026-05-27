Прорыв обороны ВСУ в Сумской области: успехи ВС РФ к утру 27 мая

Российские военные после установления контроля над населенным пунктом Рясное в Сумской области продвинулись вглубь обороны ВСУ примерно на шесть километров, сообщил военный эксперт Андрей Марочко. Что известно об этом и о других успехах ВС РФ к утру 27 мая?

Силы РФ прорвали оборону ВСУ в Сумской области

По словам Марочко, переход Рясного под контроль российских сил позволил расширить буферную зону на данном участке фронта.

«С установлением контроля над Рясным наши военнослужащие на этом участке продвинулись вглубь обороны противника примерно на 6 км. Таким образом, буферная зона на этом участке увеличилась, и теперь наши военнослужащие будут развивать успех», — заявил Марочко.

Эксперт также отметил, что после взятия населенного пункта у российских военных появились дополнительные оперативные возможности. По его словам, дальнейшее развитие наступления возможно как в северо-западном, так и в юго-западном направлении от Рясного. Марочко подчеркнул, что контроль над этим участком открывает более широкие перспективы для действий российских подразделений в Сумской области.

ВС России освободили 101 населенный пункт с начала 2026 года

С начала 2026 года российские военные освободили более 100 населенных пунктов в зоне специальной военной операции, следует из данных Минобороны РФ. Больше всего освобожденных территорий находится в Донецкой Народной Республике.

В период с января по май под контроль ВС РФ перешел 101 населенный пункт в нескольких регионах. Речь идет о территориях в ДНР, Харьковской, Запорожской, Сумской и Днепропетровской областях.

«Запад» за сутки сбил 67 тяжелых гексакоптеров ВСУ

Подразделения группировки войск «Запад» за прошедшие сутки сбили 32 беспилотника самолетного типа и 67 боевых гексакоптеров ВСУ, сообщил начальник пресс-центра группировки войск Леонид Шаров. По его словам, также были вскрыты и уничтожены 58 пунктов управления беспилотниками ВСУ, станция спутниковой связи Starlink и полевой склад боеприпасов противника.

«Расчетами ПВО и мобильными огневыми группами сбиты в воздухе 32 беспилотных летательных аппарата самолетного типа и 67 тяжелых боевых гексакоптеров противника», — сказал Шаров.

Штурмовики ВС РФ вышли к окрестностям Новопавловки в Днепропетровской области

Штурмовые подразделения группировки войск «Центр» вышли к окрестностям Новопавловки Днепропетровской области, сообщили в Минобороны РФ. В военном ведомстве рассказали, что на первом этапе операции подразделения беспилотных систем нанесли серию ударов по объектам логистики противника, уничтожив несколько танков, боевую технику ВСУ, опорные пункты, огневые точки и позиции запуска вражеских БПЛА. В результате были полностью перекрыты пути подвоза и снабжения ВСУ.

«Военнослужащие 137-й отдельной мотострелковой бригады „Урал“ группировки войск „Центр“ в ходе активных наступательных действий вышли к окраинам населенного пункта Новопавловка Днепропетровской области», — говорится в сообщении.

