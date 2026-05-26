Литва «покушается» на Калининград, Нетаньяху в больнице: что будет дальше

Глава МИД Литвы объяснил предложение об атаке на Калининград, США допустили эскалацию боевых действий в украинском конфликте, израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху госпитализировали в Иерусалиме — такие новости стали наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.

Подробности и возможные последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

В Литве объяснили свой призыв атаковать Калининград

Министр иностранных дел Литвы Кестутис Будрис объяснил предложение об атаке на Калининград силами НАТО необходимостью продемонстрировать решимость стран Балтии защищать себя. По его словам, Литва и другие прибалтийские государства должны опровергнуть представления о собственной неспособности обеспечить безопасность.

Будрис заявил, что речь идет не только о защите территории стран Балтии, но и о демонстрации готовности к действиям союзников на Западе, чтобы они видели не только «кошмарные сценарии». По его мнению, проблема заключается не в Сувалкском коридоре, а в возможностях, которые сосредоточены в Калининграде.

Министр подчеркнул, что странам региона важно показать западным партнерам уверенность и готовность действовать в случае необходимости. Будрис добавил, что главным элементом остается сдерживание, которое, по его словам, помогает сохранять мир.

Доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова военный политолог Александр Перенджиев выразил мнение, что угрозы, исходящие от Евросоюза в адрес Белоруссии, связаны с планами Запада напасть на Калининградскую область. По его словам, ключевую роль в этом вопросе играет Сувалкский коридор, который позволит ВС РФ оборонять свои территории при необходимости.

«Давайте не забывать, как активно Запад говорит о планах напасть на Калининградскую область. Регион граничит с Белоруссией через Сувалкский коридор. То есть безопасность этих территорий связана напрямую. И если нашу область атакуют, российские войска двинутся ее защищать как раз по этому коридору. Поэтому я вижу связь между угрозами Украины и Запада в адрес Белоруссии и Калининградской области. Нам нужно продолжать укреплять связи, проводить совместные учения с Минском, чтобы наши враги понимали — это единство не разрушить. Им смертельно опасно посягать на наши территории», — высказался Перенджиев.

Представитель МИД РФ Мария Захарова в свою очередь отметила, что угрозы Будриса в адрес Калининградской области выгодны лицам, которые желают устроить «заваруху» на европейской арене. В частности, по словам дипломата, они хотят раздуть масштабы волнений.

Депутат Госдумы Алексей Журавлев добавил, что Россия нанесет по Литве мгновенный сокрушительный удар в случае гипотетической атаки на Калининград. По мнению парламентария, агрессивные призывы руководителей балтийских республик демонстрируют их крайне ограниченное мышление.

«Такое ощущение, что в правительства стран Балтии попасть могут исключительно недоумки. Такой своеобразный медицинский тест перед назначением — утверждается в должности, только если IQ не превышает 50, как у примата. Будрис несет несусветную глупость, почему-то считая, что может командовать всем блоком НАТО, а Альянс по его приказу должен вторгнуться в Калининградскую область. И невдомек болезному, что ответ ядерной державы будет немедленным и сокрушительным — прежде всего для его недостраны, которую российские войска раздавят в считаные часы», — подчеркнул Журавлев.

В США предупредили о риске эскалации конфликта на Украине

Эскалация боевых действий в украинском конфликте вполне возможна, заявил госсекретарь США Марко Рубио. По его словам, опасность любого вооруженного противостояния заключается в постоянной угрозе эскалации и распространения на новые уровни.

«По мере продолжения [конфликтов] всегда есть угроза эскалации, того, что они распространятся на что-то новое. <...> Мощный удар с одной стороны — еще более мощный удар в ответ. И так все это разворачивается и продолжается», — подчеркнул Рубио.

Ранее американский госсекретарь проинформировал президента США Дональда Трампа о действиях российской стороны по итогам телефонного разговора с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Этот диалог касался рекомендаций МИД России по эвакуации персонала из Киева.

До этого Вашингтон подтвердил готовность содействовать урегулированию конфликта на Украине. Рубио уточнил, что на данный момент переговоры с украинской стороной не ведутся и не запланированы. При этом он добавил, что США готовы сыграть конструктивную роль, если появится такая возможность.

Что известно о госпитализации Нетаньяху?

Израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху госпитализировали в Иерусалиме, сообщил источник со ссылкой на его офис. Политика доставили в медицинский центр Хадасса Эйн-Керем вечером в понедельник, 25 мая.

По данным канцелярии Нетаньяху, он проходит стоматологическое лечение. При этом подробности не приводятся. Издание уточняет, что в последнее время состояние здоровья премьера привлекало внимание общественности. Жители Израиля обвиняют премьера в сокрытии медицинской информации.

Так, в июле 2023 года премьеру поставили кардиостимулятор. В марте 2024 года его прооперировали в связи с грыжей. Когда политику устанавливали кардиостимулятор, сначала сообщалось, что он остался на ночь в больнице «Шеба» в Рамат-Гане для наблюдения за обезвоживанием. Но потом клиника уточнила, что ему на самом деле вживили подкожный кардиомонитор.

24 апреля глава израильского правительства заявил, что успешно перенес операцию по удалению злокачественного новообразования предстательной железы. Заболевание было выявлено на ранней стадии во время планового медицинского осмотра. Как рассказал премьер-министр, врачи заметили «крошечную точку размером менее сантиметра», которую практически сразу же удалили.

