«В Киеве будет очень опасно»: Рубио о разговоре с Лавровым

Госсекретарь США Марко Рубио проинформировал президента Дональда Трампа о действиях российской стороны по итогам телефонного разговора с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Этот диалог касался рекомендаций российской стороны по эвакуации персонала из Киева, передает The Guardian.

И, думаю, он просто позвонил мне лично, чтобы сообщить. Они сообщили во все посольства, что в Киеве будет очень опасно. Но в Киеве очень опасно уже несколько лет, — отметил госсекретарь.

Рубио также добавил, что президент РФ Владимир Путин, по-видимому, попросил Лаврова перезвонить для того, чтобы напрямую передать сообщение Трампу. При этом, по его словам, уведомления, разосланные по всем дипломатическим представительствам, они уже видели.

Лавров в разговоре с Рубио напомнил о договоренностях по урегулированию украинского конфликта, достигнутых в августе 2025 года в Анкоридже. Российский министр выразил сожаление в связи с тем, что Киев подорвал эти договоренности.

Ранее пресс-служба МИД РФ рекомендовала иностранцам как можно скорее покинуть Киев. Также ведомство проинформировало, что российская армия начала планомерно наносить удары по заводам украинского военно-промышленного комплекса.