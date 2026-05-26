Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
26 мая 2026 в 07:33

«В Киеве будет очень опасно»: Рубио о разговоре с Лавровым

Рубио сообщил Трампу подробности разговора с Лавровым

Подписывайтесь на нас в MAX

Госсекретарь США Марко Рубио проинформировал президента Дональда Трампа о действиях российской стороны по итогам телефонного разговора с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Этот диалог касался рекомендаций российской стороны по эвакуации персонала из Киева, передает The Guardian.

И, думаю, он просто позвонил мне лично, чтобы сообщить. Они сообщили во все посольства, что в Киеве будет очень опасно. Но в Киеве очень опасно уже несколько лет, — отметил госсекретарь.

Рубио также добавил, что президент РФ Владимир Путин, по-видимому, попросил Лаврова перезвонить для того, чтобы напрямую передать сообщение Трампу. При этом, по его словам, уведомления, разосланные по всем дипломатическим представительствам, они уже видели.

Лавров в разговоре с Рубио напомнил о договоренностях по урегулированию украинского конфликта, достигнутых в августе 2025 года в Анкоридже. Российский министр выразил сожаление в связи с тем, что Киев подорвал эти договоренности.

Ранее пресс-служба МИД РФ рекомендовала иностранцам как можно скорее покинуть Киев. Также ведомство проинформировало, что российская армия начала планомерно наносить удары по заводам украинского военно-промышленного комплекса.

США
Россия
Украина
Сергей Лавров
Марко Рубио
Дональд Трамп
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
У мужа «королевы марафонов» выбивают 9 млн из СИЗО
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 26 мая: инфографика
«Впереди большая жизнь»: Володин обратился к выпускникам
«В Киеве будет очень опасно»: Рубио о разговоре с Лавровым
США заверили, что готовы помочь России по Украине
ВСУ пытались атаковать территорию России ночью с помощью почти 60 БПЛА
Рубио раскрыл правду о согласовании сделки с Ираном
В Германии заявили о «тотальной милитаризации» страны
Психиатр рассказала, чем может закончиться пребывание на жаре
Раскрыта новая хитрая схема мошенников
Ради семьи, а не блуда: депутат Кузнецов о браках и разводах в России
Четверо детей и двое взрослых погибли при пожаре в Омской области
Делегация Японии прибыла в Россию с визитом
Спасатели обследовали 10 кв. км тайги в поисках семьи Усольцевых
Психолог заявила о массовой потере интереса к отношениям у женщин
Юрист раскрыл важный для выпускников нюанс проведения ЕГЭ
«Кошмарные сценарии»: в Литве высказались о нападении на Калининград
FPV-дрон уничтожил машину ВСУ с необычными номерами
Бои за Верхнюю Терсу и уничтожение техники ВСУ: успехи ВС РФ к утру 26 мая
Врач объяснила, почему многие женщины после 40 лет начинают спать хуже
Дальше
Самое популярное
Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв
Мир

Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв

Посадите в мае — в июле клумба в пурпурно-бордовых горошинах. Многолетник цвета бургунди для самых ярких клумб
Общество

Посадите в мае — в июле клумба в пурпурно-бордовых горошинах. Многолетник цвета бургунди для самых ярких клумб

Опубликованы первые кадры с места крушения автобуса с россиянами в Анталье
Мир

Опубликованы первые кадры с места крушения автобуса с россиянами в Анталье

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.