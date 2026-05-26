26 мая 2026 в 07:20

Рубио раскрыл правду о согласовании сделки с Ираном

Reuters: согласование сделки США с Ираном может занять время

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Согласование формулировок сделки с Ираном может занять несколько дней, заявил государственный секретарь США Марко Рубио. По его словам, которые приводит Reuters, ожидаются переговоры по конкретным формулировкам в первоначальном документе.

Рубио заявил, что согласование формулировок сделки с Ираном может занять несколько дней, — сказано в материале.

Ранее американский президент Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон продолжит удерживать морскую блокаду Ирана до тех пор, пока не будет подписано мирное соглашение. По его словам, ни одна из сторон не должна торопиться, чтобы все было сделано правильно. Глава Белого дома также раскритиковал ядерную сделку с Ираном, заключенную при администрации экс-президента США Барака Обамы, назвав ее одной из худших в истории страны.

До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров и Рубио обсудили по телефону ситуацию на Украине. Как уточнили в пресс-службе американского внешнеполитического ведомства, разговор состоялся по инициативе российской стороны.

