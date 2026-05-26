26 мая 2026 в 06:20

Юрист раскрыл важный для выпускников нюанс проведения ЕГЭ

Юрист Русяев: наблюдатель на ЕГЭ не вправе заходить с выпускником в туалет

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Сопровождать участника ЕГЭ в туалет имеет право только организатор вне аудитории, тогда как общественный наблюдатель не наделен такими полномочиями, заявил NEWS.ru юрист, основатель бизнес-сообщества «Русяев Клуб» Илья Русяев. По его словам, любые попытки потребовать от выпускника что-то показать могут быть расценены как нарушение закона.

Момент похода в туалет во время сдачи ЕГЭ каждый год вызывает вопросы. По методичке Рособрнадзора сопровождать участника должен организатор вне аудитории. Общественный наблюдатель этого делать не вправе. Его задача — мониторить пункт проведения экзамена. Сопровождающий ждет в коридоре, а заход в кабинку, нависание сверху или требование что-то показать могут быть расценены как нарушение неприкосновенности частной жизни по статье 23 Конституции РФ или статье 137 УК РФ, — пояснил Русяев.

Он добавил, что Рособрнадзор в 2026 году прямо запретил выворачивать карманы и ощупывать выпускников. По словам юриста, прикасаться к ученику и его вещам тоже нельзя.

Ранее преподаватель, разработчик экзаменационных материалов кандидат исторических наук Сергей Стецюк заявил, что при подготовке к ЕГЭ не следует полагаться на задания прошлых лет. По его словам, их непременно нужно сверять с текущей спецификацией, так как задания ежегодно меняются.

Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
