Различные регионы России ежедневно подвергаются атакам украинской армии. Какие территории оказались в опасности в ночь на 26 мая?

Какие регионы ВСУ атаковали ночью 26 мая

Губернатор Александр Дрозденко сообщил об уничтожении целей на подлете к Ленинградской области. После этого в регионе был объявлен отбой воздушной опасности.

«Цели поражены на подлете к границам Ленинградской области. Отбой воздушной опасности в Ленинградской области», — написал Дрозденко.

Кроме того, в Пензенской области было введено предупреждение о ракетной опасности, сообщил губернатор Олег Мельниченко в Telegram-канале. Жителям рекомендуется следить за официальной информацией и соблюдать меры предосторожности.

«На территории Пензенской области объявлен режим „Ракетная опасность“», — написал Мельниченко.

Также в результате атак беспилотников ВСУ в ДНР погибли семь человек, в том числе двое детей, сообщил глава региона Денис Пушилин в Telegram-канале. Еще 15 человек пострадали, среди них оказались четверо несовершеннолетних, добавил он.

В Калининском районе Горловки беспилотник атаковал автомобиль «Нива», где находилась семья с детьми. Также под удары попали Макеевка, Дебальцево, Енакиево, Донецк и другие населенные пункты.

Пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь, подчеркнул глава ДНР. В результате атак также повреждены жилые дома, объекты гражданской инфраструктуры, спецтехника, автобус и несколько автомобилей, добавил он.

Как ВСУ атаковали Россию ранее

Мирная жительница села Зиборовка Белгородской области получила тяжелое ранение в руку во время атаки украинского дрона, сообщил посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений Киева Родион Мирошник. В момент удара она вместе с мужем сажала картошку в огороде.

«Сажали картошку. По рации услышали, что летит дрон. Рядом сад, мы в сад убегать. Мы уже почти забежали в сад и видим, что из-за посадки он летит. Он нас тоже, видимо, увидел. Мы забежали уже в кусты, но он подлетел, закружил и прямо над нами взорвался», — заявила пострадавшая.

Оператор беспилотника ВСУ не мог не видеть, что перед ним мирные жители, уточнила женщина. По ее словам, дрон преследовал их, несмотря на попытку спрятаться в саду.

Кроме того, Ярославская область подверглась атаке украинских беспилотников, сообщил губернатор региона Михаил Евраев в Telegram-канале. По его словам, временно перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы.

«Наш регион подвергся вражеской атаке украинских БПЛА. В целях обеспечения безопасности перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной», — написал Евраев.

Читайте также:

Будут воевать веками: почему Зеленский так упорно уничтожает Украину

Безумная ставка Украины: Зеленский грозит ударами Белоруссии

Украина — рай для коррупционеров. Как разворовали советское наследие