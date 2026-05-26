Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
26 мая 2026 в 05:36

Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 26 мая

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
Подписывайтесь на нас в MAX

Различные регионы России ежедневно подвергаются атакам украинской армии. Какие территории оказались в опасности в ночь на 26 мая?

Какие регионы ВСУ атаковали ночью 26 мая

Губернатор Александр Дрозденко сообщил об уничтожении целей на подлете к Ленинградской области. После этого в регионе был объявлен отбой воздушной опасности.

«Цели поражены на подлете к границам Ленинградской области. Отбой воздушной опасности в Ленинградской области», — написал Дрозденко.

Кроме того, в Пензенской области было введено предупреждение о ракетной опасности, сообщил губернатор Олег Мельниченко в Telegram-канале. Жителям рекомендуется следить за официальной информацией и соблюдать меры предосторожности.

«На территории Пензенской области объявлен режим „Ракетная опасность“», — написал Мельниченко.

Также в результате атак беспилотников ВСУ в ДНР погибли семь человек, в том числе двое детей, сообщил глава региона Денис Пушилин в Telegram-канале. Еще 15 человек пострадали, среди них оказались четверо несовершеннолетних, добавил он.

В Калининском районе Горловки беспилотник атаковал автомобиль «Нива», где находилась семья с детьми. Также под удары попали Макеевка, Дебальцево, Енакиево, Донецк и другие населенные пункты.

Пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь, подчеркнул глава ДНР. В результате атак также повреждены жилые дома, объекты гражданской инфраструктуры, спецтехника, автобус и несколько автомобилей, добавил он.

Как ВСУ атаковали Россию ранее

Мирная жительница села Зиборовка Белгородской области получила тяжелое ранение в руку во время атаки украинского дрона, сообщил посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений Киева Родион Мирошник. В момент удара она вместе с мужем сажала картошку в огороде.

«Сажали картошку. По рации услышали, что летит дрон. Рядом сад, мы в сад убегать. Мы уже почти забежали в сад и видим, что из-за посадки он летит. Он нас тоже, видимо, увидел. Мы забежали уже в кусты, но он подлетел, закружил и прямо над нами взорвался», — заявила пострадавшая.

Оператор беспилотника ВСУ не мог не видеть, что перед ним мирные жители, уточнила женщина. По ее словам, дрон преследовал их, несмотря на попытку спрятаться в саду.

Кроме того, Ярославская область подверглась атаке украинских беспилотников, сообщил губернатор региона Михаил Евраев в Telegram-канале. По его словам, временно перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы.

«Наш регион подвергся вражеской атаке украинских БПЛА. В целях обеспечения безопасности перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной», — написал Евраев.

Читайте также:

Будут воевать веками: почему Зеленский так упорно уничтожает Украину

Безумная ставка Украины: Зеленский грозит ударами Белоруссии

Украина — рай для коррупционеров. Как разворовали советское наследие

Регионы
Россия
атаки ВСУ
БПЛА
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
FPV-дрон уничтожил машину ВСУ с необычными номерами
Бои за Верхнюю Терсу и уничтожение техники ВСУ: успехи ВС РФ к утру 26 мая
Врач объяснила, почему многие женщины после 40 лет начинают спать хуже
Мирошник раскрыл правду о запуске пиар-кампании Запада на Украине
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 26 мая
Умер легендарный джазовый саксофонист
Названо несколько способов проецировать уверенность с помощью языка тела
В больницу в Красноярске доставили пилотов потерпевшего крушение самолета
Назван орган, который нужно проверять после 60 лет в первую очередь
«Я скоро умру»: радиоперехват раскрыл жалобы военного ВСУ
Два подъезда дома в Рязани признали подлежащими сносу после атаки ВСУ
Оператор БПЛА уничтожил пикап ВСУ трюком из Star Wars
Мирошник заявил, что новая атака поубавит спесь Киева
«Сама напросилась»: Мирошник высказался об ударах возмездия по Украине
Названа главная ошибка хранения конфет, портящая их вкус
Мошенники начали обманывать туристов через Telegram
«Спящий» вклад: что это такое, как проверить, как не потерять деньги
В Госдуме допустили, что Запад «сам привезет» Зеленского в Россию
ПВО сбила беспилотники у границ Ленобласти
Стало известно, что разрешат держать на столе во время ЕГЭ-2026
Дальше
Самое популярное
Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв
Мир

Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв

Посадите в мае — в июле клумба в пурпурно-бордовых горошинах. Многолетник цвета бургунди для самых ярких клумб
Общество

Посадите в мае — в июле клумба в пурпурно-бордовых горошинах. Многолетник цвета бургунди для самых ярких клумб

Опубликованы первые кадры с места крушения автобуса с россиянами в Анталье
Мир

Опубликованы первые кадры с места крушения автобуса с россиянами в Анталье

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.